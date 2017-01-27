Uludere Belediyesine Görevlendirme

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan DBP'li Uludere Belediye Başkanı Zeynep Üren'in yerine Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu görevlendirildi.



Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Üren, İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.



DBP'li Üren'in yerine Kaymakam Yakınoğlu görevlendirildi.