Ulaştırma Memur-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Olağan Genel Kurulu

Ulaştırma Memur-Sen İstanbul 2 No'lu Şube İkinci Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Süreyya Balaban yeniden seçildi.



Atatürk Havalimanı İç Hatlar Konferans Salonunda yapılan genel kurula katılan Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçime tek aday olarak giren Balaban ile yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.



Cankesen, Atatürk Havalimanı'nda güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini, ulaştırma çalışanlarının haklarını korumak için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini söyledi.



Kamuda çalışan memurların yıllardan bu yana ihmal edilen birçok sorununun bulunduğunu ifade eden Cankesen, "Mesaiden tutun da havacılık tazminatına, ardından hafta sonu, bayram çalışması, üniversite mezunlarının 3 bin 600 ek gösterge alması, ek ödemelerin ve aile yardımlarının emekliliğe yansıtılmaması, buna mukabil toplu sözleşme masasında savunacağımız birçok madde var. Bunlarla ilgili hazırlıklarımız başladı." dedi.



Cankesen, havacılık tazminatı konusunun ise uzun süredir gündemde olduğunu, bunun yaklaşık 10 bin çalışanı ilgilendirdiğini belirterek, şöyle devam etti:



"En son yaptığımız toplu sözleşmede biz bunu gündeme getirdik. 'İlave havacılık tazminatı adı altında 31 Ocak tarihi itibarıyla ödenmek suretiyle' diye mutabakat metnini imzaladık, imza altına aldık. Ancak burada yapılan bürokratik görüşmelerle ve ülkemizin içinde bulunduğu konjonktür durumuna bakarsanız, bu durum içerisinde de burada bir eksiklik oldu. 31 Ocak'ın üzerinden tamı tamına 1 sene dolacak, az kaldı. Çünkü bu 2016'daydı. Bir yıllık zaman dilimi içinde bu hakkımız verilmedi. Bu bizim hakkımız. Bir şekilde bu hak alınacak."



Mevcut başkan Balaban'ın tek listeyle aday olduğu genel kurulda, sandıklarda oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürdü. Ardından yapılan sayımda 84 delegenin oyunu alan Balaban, yeniden şube başkanı oldu.



Balaban'ın yönetim kurulu asil listesinde, Ayhan Yıldız, Ersan Ünal, Ersin Özkuş, Gökmen Gök, Murat Okur ile Turgut Aydın yer aldı.