Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kars'ta

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeğeninin kına gecesi törenine katıldı.



Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'ın Kağızman ilçesine gelen Arslan, ilçedeki bir düğün salonunda yeğeni Hakan Arslan'ın kına gecesine katıldı. Bakan Arslan, Hakan Arslan ve Sibel Zeytun çiftini tebrik etti.



Yeğeninin mutlu gününde yalnız bırakmayan Arslan, takı merasiminin ardından salondan ayrılarak Kars'a geldi.



Törene, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ile Arslan'ın yakınları katıldı.



Daha sonra Kars Harakani Havalimanına gelen Arslan, özel uçakla Ankara'ya hareket etti.