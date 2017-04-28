Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Açıklaması

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Biz birlik ve beraberlik içerisinde bin yıldır bu coğrafyada kardeş olarak yaşıyoruz. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek adımların arkasında duracağız." dedi.



Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta, Selim, Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerini ziyaret ederek, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Akyaka'da AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Arslan, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da halkın önemli bir karar verdiğini söyledi. Arslan, şöyle konuştu:



"O kararı milletin huzuruna getirmek, milletin hakemliğine getirmek hepinizin malumu AK Parti milletvekili sayısıyla olmuyordu. O zaman da Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmiştim, şimdi de teşekkür ediyorum. Milletvekilleriyle beraber MHP olarak 'doğru olan budur, bu kararın arkasında olacağız' dediler. Onlarla birlikte bu kararı huzurunuza getirdik. Çok önemli bir kararı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kars'ta da 'evet' oyu çoğunluğuyla geçirmiş olduk, hayırlı olsun."



Arslan, 16 Nisan'da serhat şehrinden, sınırdan önemli bir mesaj çıktığını belirterek, "Biz birlik ve beraberlik içerisinde bin yıldır bu coğrafyada kardeş olarak yaşıyoruz. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek adımların arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.



Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerindeki temaslarının ardından Selim ilçesine geçen Bakan Ahmet Arslan, Yalnız Çam ve Tozluca köylerinde taziye ziyaretlerinde bulundu.