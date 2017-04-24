Ulaşlı Öğrenciler İngilizceleri ile Yarıştı

Ulaş ilçesinde, İngilizce Olimpiyatları Bilgi Yarışması düzenlendi.



Ulaş Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya merkez ve köylerdeki 5 ortaokuldan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencisi 650 çocuğun katıldığını söyledi.



Yarışmayla, öğrencilerin yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir tutum oluşturmasını hedeflediklerini belirten Aslan, "Öğrencilerin kendilerini başka bir dilde ifade edebilme yatkınlığını geliştirebilmek ve dil öğrenmeye olan ön yargılarını ortadan kaldırabilmek adına böyle bir yarışma yapıyoruz." dedi.



Yarışmada İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanan soruların sorulduğunu ifade eden Aslan, dereceye giren öğrencilerin ödüllendirileceğini kaydetti.