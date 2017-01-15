Ulaş Kaymakamı Altun İçin Veda Yemeği

Rize'nin İyidere ilçesine atanan Ulaş Kaymakamı Orhan Altun için veda programı düzenlendi.



Kaymakamlık bünyesindeki proje ekibi tarafından düzenlenen veda yemeğinde konuşan Altun, görev süresince Kaymakamlık ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde büyük projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.



Proje ekibinin yeni başarılara imza atacağına inandığını belirten Altun, "Proje ekibimize çalışma isteği, hoşgörüsü, öğrenciler ve eğitim için gösterdiği üstün gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Buradaki proje ekibi kültürünü tayinimin çıktığı İyidere ilçesinde de uygulayacağım. Bu noktada sizlerden İyidere ilçesindeki oluşturacağım proje ekibine de destek vermenizi ve katkı sağlamanızı isteyeceğim." dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan ise Altun'a yeni görev yerinde başarı dileyerek, "İlçedeki tüm eğitim faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sonuçlanması için ve öğrencilerin akademik başarısının artması için yapmış olduğu desteklerden dolayı Ulaş eğitim camiası olarak teşekkür ediyorum." diye konuştu.