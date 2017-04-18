UEFA, Lyon Maçına Beşiktaş'ı Yakan Milorad Mazic'i Verdi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile 20 Nisan Perşembe günü yapacağı rövanş maçı için Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görevlendirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone Arena'da saat 22.05'te başlayacak maçta Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Nemanja Petrovic'in dördüncü hakem olacağı mücadelede, Nenad Djokic ile Danilo Grujic ilave yardımcı hakemlik yapacak.

BEŞİKTAŞ MAZIC İLE KAZANAMADI

Avrupa kupalarında daha önce 3 kez Beşiktaş'ın maçlarını yöneten Mazic ile galibiyet alamayan Beşiktaş bu karşılaşmalardan 2 beraberlik ve bir mağlubiyet çıkardı.

Milorad Mazic Beşiktaş'ın ilk olarak 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Dynamo Kiev ile oynadığı maçı yönetti ve bu karşılaşma 1-0 Ukrayna ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı. Beşiktaş 2014 -2015 sezonu Şampiyonlar Ligi Play Off'unda İstanbul'da Arsenal ile oynarken hakem Milorad Mazic'ti ve iki takım sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

SON MAÇTA TALISCA FRİKİĞİ ATTI

Mazic, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarının ilki olan Benfica maçında da düdük çaldı ve Siyah Beyazlılar bu maçta beraberliği Talisca'nın son dakika frikiği ile kurtardı.

Beşiktaş Mazic'in yönetiminde 4. maçına çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN PENALTISINI VERMEMİŞTİ

Beşiktas, bu sezon Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Benfica ile berabare kalarak 1 puan almıştı. Ancak siyah beyazlı temsilcimizin galibiyeti Sırp hakem Milorad Mazic'e takılmıştı. Talisca, maçın 59. dakikasında gelişen bir Beşiktaş atağında topla rakibinin arasına girip ceza alanına hareketlenmişti. Ancak bu sırada Benficalı oyuncu, Talisca'yı arkadan yaptıgı hamle ile yere indirmişti. Bu pozisyonda penaltı yerine devam kararı veren Mazic, Beşiktaş'ı galibiyetten etmişti.