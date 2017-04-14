UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Lyon'a 2-1 Yenildi
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fransız temsilcisi Lyon'a 83 ve 84'te yediği iki golle 2-1 yenildi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Stade des Lumieres'te oynanan mücadeleyi temsilcimiz Beşiktaş, 1-0 öne geçmesine rağmen son dakikalardaki basit hatalarla 2-1 kaybetti.
2 DAKİKADA MAÇ BİTTİ
Beşiktaş'ı Lyon'da öne geçiren golü 15. dakikada Anderson Talisca'nın mükemmel asistiyle Ryan Babel attı. Lyon, 83. dakikada Corentin Tolisso, 84. dakikada Jeremy Morel ile öne geçip kazandı.
Beşiktaş ile Lyon arasındaki UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi, 20 Nisan Perşembe akşamı Vodafone Arena'da oynanacak.
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