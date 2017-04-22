Ucuz Domates İçin 10 Gün Sabır

TÜRKİYE'de pazar fiyatı 8 liraya kadar yükselen domatesin 10 güne kadar ucuzlaması bekleniyor.



Adana Büyükşehir Belediyesi Hal Fiyat Listesi'nde 20 Nisan'da 3 lira olan sera domatesinin kilosu bir gün sonra yüzde 66 artışta 5 liraya çıktı. Semt pazarlarına da yansıyan fiyatlar vatandaşları şaşırttı. Pazar tezgahlarında 5 ile 8 lira arasında değişik fiyatlarla alıcı bekleyen domatesteki kısa süredeki artışın, üretim düştüğü bu dönemde talebin artmasına bağlandı.



Adana Kabzımallar Odası Başkanı Şefik Özbey, Nisan ayının ikinci yarısında sera üretiminin bitme aşamasına geldiğini, bahar havasıyla birlikte talebin artmasının dengelerini bozduğunu söyledi. Açık bahçelerde domates hasadına 10 güne kadar başlanacağını belirten Özbey, fiyatların normale dönmesini beklediklerini kaydetti. Her yıl nisan ayında aynı tablonun yaşandığını da vurgulayan Özbey, "Bu dönem artık seralarda domates bitiyor, havalar ısınınca da domatese olan talep artıyor. Üretim talebi karşılamayınca fiyat yükseliyor. Her yıl nisan ayında böyle olur. 10 gün sonra normale döner. Bunu bir geçiş dönemi olarak değerlendirmek gerekir. 10 güne kalmaz fiyatlar dengesini bulur" dedi.



- Adana