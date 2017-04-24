Ucm, Libyalı El Tuhami'nin Yakalama Emrinin Gizliliğini Kaldırdı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eski iç istihbarat teşkilatı şefi Muhammed Halit El Tuhami hakkındaki yakalama emri üzerindeki gizlilik mührünü kaldırdı.



UCM 1. Dairesi, El Tuhami'nin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları kapsamında yargılandığı, ön duruşma evresindeki davaya ait yayınladığı karar tutanağında, UCM Savcılığı'nın sanık hakkında 18 Nisan 2013 tarihinde çıkarılan yakalama emri üzerindeki gizlilik mührünün kaldırılmasına ilişkin talebinin kabul edildiği belirtti.



Mahkeme, savcılığın arama emrinin gizliliğinin kaldırılması, tüm devletleri sanığa yönelik suçlamaların varlığından haberdar edeceğinden Tuhami'nin yakalanmasını veya teslim olamasını kolaylaştıracağı ve uluslararası topluluğun olası bir yakalama operasyonuna desteğini ve işbirliğini sağlayacağı yönündeki gerekçeleri haklı bulduğunu kaydetti.



El Tuhami, Libya'da Kaddafi rejimini deviren iç savaşın başladığı 15 Şubat 2011'den görevi bıraktığı 24 Ağustos 2011'e kadar rejimin iç istihbarat şefi olarak sorumlu olduğu haksız hapis, işkence, yargısız infaz gibi insanlığa karşı suçlar ve insanlık dışı muamele, kişisel haysiyeti tahkir gibi savaş suçlarından yargılanıyor.