Uçak, toprak zemine saplandı



İSTANBUL - İstanbul Atatürk Havalimanı'na bakım için gelen uçak, iniş yaptıktan sonra toprak zemine saplandı

Edinilen bilgilere göre Birleşik Arap Emirliklerinin Sharjah Havalimanı'ndan kalkan Airbus A340 tipi bir yolcu uçağı, bakım için geldiği Atatürk Havalimanı'na saat 15.05'te iniş yaptı. Taksi yoluna girmek için manevra yapan uçak, toprak alana çıktı. Uçakta yolcu bulunmadığı belirtilirken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı.

(ÖFA