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Üç Banka Borçlanma İçin SPK'ya Başvurdu
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Üç Banka Borçlanma İçin SPK'ya Başvurdu
7 Ocak 2017 Cumartesi 00:02
Garanti Bankası, Halkbank ve Fibabanka, SPK'ya borçlanma aracı ihracı için başvurdu.
Garanti Bankası, Halkbank ve Fibabanka, SPK'ya borçlanma aracı ihracı için başvurdu.
Kaynak:
Dunya.com
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