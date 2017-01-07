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Üç Banka Borçlanma İçin SPK'ya Başvurdu
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Üç Banka Borçlanma İçin SPK'ya Başvurdu

Garanti Bankası, Halkbank ve Fibabanka, SPK'ya borçlanma aracı ihracı için başvurdu.

Üç Banka Borçlanma İçin SPK'ya Başvurdu

Garanti Bankası, Halkbank ve Fibabanka, SPK'ya borçlanma aracı ihracı için başvurdu.

Kaynak: Dunya.com

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