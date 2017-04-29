U-17 Türkiye Şampiyonası'nın Finalistleri Belli Oldu

Yalova'nın ev sahipliği yaptığı U-17 Türkiye Şampiyonası'nda finale kalan takımlar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen şampiyonada Adana ekibi Yüksel Gençlikspor ve İstanbul temsilcisi Bağlarbaşıspor adlarını finale yazdıran takımlar oldu. İlk günü mağlubiyetle kapatan İstanbul Altınovaspor ile Trabzon ekibi Hekimoğlu Doğanspor ise üçüncülük mücadelesi verecek.



U-17 Türkiye Şampiyonası final grubunun ilk maçında Yalova Atatürk Stadyumunda Hekimoğlu Doğanspor ile Yüksel Gençlikspor kozlarını paylaştı. Adana ekibi 20. Dakikada Kemal Ayatay ve 78'de Ali Demir'in golleriyle sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak finale yükselen ilk takım oldu.



"İstanbul derbisi Bağlarbaşıspor'un"



Günün ikinci maçı ise İstanbul derbisine sahne oldu. Bağlarbaşıspor ile Altınovaspor takımları karşı karşıya geldi. Yalova Atatürk Stadı'nda ki maçta gol perdesini Altınova ekibi 75. Dakikada Burhan Kendibaşına'nın kafa golüyle açtı 1-0. Bağlarbaşıspor bu gole 80+3. Dakikada Tarık Emir Özkan'la cevap verince maç penaltılara kaldı.



Penaltılarda Bağlarbaşıspor Emir Marangoz, Caner Çataloğlu, Mert Sarıahmetoğlu ile penaltı atışlarını gole çevirirken, Hilmi Sefa Sayın'la bu şansı değerlendiremedi. Altınovaspor'da ise Ferhat Kesik, Mehmet Can Deniz ve Tarık Emir Özdemir kullandıkları penaltı atışlarını gole çeviremediler.



U-17 Türkiye Şampiyonası finali 30 Nisan Pazar günü Yalova Atatürk Stadyumunda Yüksel Gençlikspor ve Bağlarbaşıspor arasında oynanacak. - YALOVA