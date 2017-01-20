Tzob Başkanı Bayraktar Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de 2015 yılında kullanılan bitkisel yağlar içinde ayçiçeği yağının 1 milyon 418 bin tonla ilk, palm yağının ise 710 bin tonla ikinci sırada yer aldığını belirtti.



Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bitkisel yağ üretiminin temel ham maddesi olan yağlı tohum üretiminin hızla artırılması ve bu alandaki açığın kapatılması gerektiğini ifade etti.



Yağlı tohumların kırma aşamasının ardından kabuklarından ham yağ ve küspe olarak ayrıldığı bilgisini veren Bayraktar, küspe hayvan yemi olarak kullanılırken, ham yağın rafine edilerek sofralık bitkisel yağa dönüştürüldüğünü bildirdi.



Bayraktar, dünya genelinde üretim miktarlarına bakıldığında, en fazla üretilen yağlı tohumların soya fasulyesi, kolza (kanola), pamuk tohumu, ayçiçeği, yerfıstığı ve palm çekirdeği olduğuna işaret ederek, yağlı tohum üretiminde 127,31 milyon tonla ABD'nin ilk sırada yer aldığını, bu ülkeyi 106,81 milyon tonla Brezilya'nın, 61,78 milyon tonla Arjantin'in, 55,51 milyon tonla Çin'in ve 37,20 milyon tonla Hindistan'ın izlediğini bildirdi.



Geçen yıl dünya bitkisel yağ üretiminin 186,95 milyon ton olarak gerçekleştiğini ifade eden Bayraktar, bunun 64,50 milyon tonunun palm, 54,20 milyon tonunun soya fasulyesi, 27,14 milyon tonunun kanola, 16,91 milyon tonunun ayçiçeği, 7,64 milyon tonunun palmiye çekirdeği, 5,77 milyon tonunun yer fıstığı, 4,58 milyon tonunun pamuk tohumu, 3,40 milyon tonunun da hindistan cevizi yağından oluştuğunu kaydetti.



Bayraktar, palm yağının gıda sanayinde ağırlıklı olarak margarin üretiminde, unlu mamuller, pasta, çikolata, dondurma ve benzeri ürünlerde, kızartmalık yağ olarak restoranlarda kullanıldığına dikkati çekerek, "Kozmetik sektöründe de şampuan, sabun, cilt losyonları gibi ürünlerin üretiminde palm yağı kullanılmaktadır. Dünya sıvı yağ üretiminin yüzde 34,5'ini palm yağının oluşturması dünyada oldukça fazla kullanılan bir ürün olduğunu gösteriyor. 2016'da üretilen 64 milyon 500 bin ton palm yağının 47 milyon 485 bin tonu ihraç edildi. Son 5 yılda dünya palm yağı üretimi yüzde 14,4 oranında arttı." ifadelerini kullandı.



Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği verilerine göre, 2015'te bitkisel yağ kullanımının 2 milyon 769 bin ton olarak gerçekleştiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:



"Türkiye toplam bitkisel yağ kullanımında ayçiçeği 1 milyon 418 bin tonla ilk sırada yer almakta, 710 bin tonluk kullanımla palm yağı ikinci sırada bulunmaktadır. Ülke olarak 2015 yılında kullandığımız 2 milyon 769 bin ton yağın, yarısından fazlası ayçiçeği, dörtte biri palm yağından oluştu. Yağ kullanımında, ayçiçeği ve palm yağını 215 bin tonla soya fasulyesi, 142 bin tonla kanola yağı, 122 bin tonla pamuk yağı, 92 bin tonla mısırözü yağı, 40 bin tonla aspir yağı, 16 bin tonla ketencik yağı, 14 bin tonla keten yağı takip etti. Bunların dışında ülkemizde zeytinyağı tüketimi 125-150 bin ton arasında, fındık yağı tüketimi ise çok daha düşük rakamlarda kalmaktadır."



Türkiye'de, 2015'te kullanılan 710 bin ton palm yağının yüzde 79'unun margarin, yüzde 5,1'inin sıvı yağ üretiminde, yüzde 15,9'unun gıda, yem, boya gibi diğer alanlarda tüketildiğine işaret eden Bayraktar, "Palm yağının 445 bin tonu margarin üretiminde 113 bin tonu gıda, yem, boya gibi diğer alanlarda, 35 bin tonu da sıvı yağ tüketiminde kullanıldı. Geri kalan 117 bin tonun 116 bin tonu margarin ihracatına, bin tonu ise sıvı yağ ihracatına gitti." ifadesini kullandı.



Bayraktar, son günlerde palm yağı üzerinde tartışmaların sürdüğünü, ancak Türkiye için asıl sorunun bitkisel yağ kullanımının genel olarak ithalata dayanması olduğunu belirtti.