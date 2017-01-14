Twitter'dan @bedasdestek'e "Mavi Tık"

Abonelerine daha hızlı hizmet vermek ve sorunlarını hızlıca çözmek üzere kasım 2015'te @BEDASDestek Twitter hesabını açan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Twitter'dan gerçek, onaylanmış hesap anlamına gelen "mavi tık" aldı.



Şirket açıklamasına göre, Twitter'da destek hesabı @BEDASDestek'i açan BEDAŞ, dünyaca ünlü sosyal medya platformundan "mavi tık" aldığını duyurdu.



Twitter'da kamuoyunun ilgisini çekebilecek bir hesabın orijinal olduğunun kullanıcılar tarafından bilinmesini sağlayan "mavi tık"ı alan @BEDASDestek'te 1 yıllık sürede görüntülenen toplam tweet sayısı ise 8 milyonu aştı.



İstanbul Avrupa Yakasında 4,8 milyon abonesi bulunan BEDAŞ'ın müşteri şikayetlerine yanıt vermenin yanı sıra ek bir iletişim adresi olarak hizmet veren @BEDASDestek hesabında planlı kesintiler 48 saat öncesinde duyuruluyor. Söz konusu hesap ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait sosyal medya hesapları ile koordineli çalışmalar da yürütüyor.



Aylık cevaplanan tweet sayısı 6 bini aştı



BEDAŞ, abonelerinin sorun, şikayet ve taleplerine daha hızlı yanıt vermek üzere oluşturulan hesap üzerinden 2015 yılının aralık ayında bin 788 tweet yanıtlanırken, Aralık 2016'da bu rakam 6 bin 749'a ulaştı.



@BEDASDestek üzerinden 2016 yılının tamamında cevaplanan tweet sayısı 40 bin 945 olarak gerçekleşti. @BEDASDestek hesabı tarafından atılan tweetlerin görüntülenme oranı ise geçen yıla göre yaklaşık 8 kat artış gösterdi.Buna göre aralık 2015'te 229 bin 700 kişi tweet'leri görüntülerken, bu rakam aralık 2016'da 1 milyon 980 bine çıktı. Bir yıllık sürede görüntülenen toplam tweet sayısı ise 8 milyon 95 bin oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, Twitter destek hesabını önemli bir iletişim platformu olarak geçen yıl devreye aldıklarını bildirdi. İstanbul Avrupa Yakasının Türkiye'nin en eski şebekesine sahip olduğunu aktaran İslamoğlu, dar alanlarda yaklaşık 4,8 milyon aboneye hizmet verdiklerini dile getirdi.



İslamoğlu, 2016 yılında yaklaşık 200 bin yeni binaya bağlantı yaptıkları bilgisini vererek, şunları da kaydetti:



"Bu çok büyük bir rakam. @BEDASDestek'i bize yol göstersin diye devreye aldık, nitekim öyle oldu. Twitter'da yer almamız, vatandaşa doğrudan dokunan elektrik sektör çevreleri tarafından önemli bir risk olarak görülüyordu. Ancak biz verdiğimiz hizmetin kalitesine ve sorunlara hemen cevap verebilme kabiliyetimize güvendik. Twitter destek hesabımızı Alo 186 çağrı merkezimiz, elektronik posta ve benzeri kanallarımızın yanına bir alternatif olarak hizmete soktuk. Sadece bir yıllık sürede @BEDASDestek hesabımız tüm müşteri ilişkileri ve şikayet cevaplama kanallarımızın içerisinde ilk sıraya yükselirken, ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimiz de görüldü."