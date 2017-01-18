Kepez Belediyesi'nden Başarılı Öğrencilere Ödül

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu'na dereceyle giren ve TEOG sınavında başarılı öğrencileri ödüllendirdi.



Tütüncü, Nebi Güney İmam Hatip Ortaokuluna girişte ilk 50 arasında yer alan öğrenciler ile Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) birinci dönem sınavında en başarılı 10 öğrenciyi, öğretmen ve velileriyle Osman Gazi Semt Konağı'nda düzenlenen etkinlikle bir araya geldi.



Etkinlikte yaptığı konuşmada, Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulunun diğer imam hatip okullarına ilham olacak birçok güzelliği içinde yaşattığını ifade eden Tütüncü, bu başarının adım adım ilerleyeceğine inandığı kaydetti.



Tütüncü, belediye olarak imam hatip okullarının gelişmesi, eğitim seviyelerinin yükselmesi için her türlü imkanları sunmaya hazır olduklarının dile getirerek, öğretmenlere hitaben şunları söyledi:



"Belediyemizin sahip olduğu bütün imkanlar, aynı zamanda imam hatip camiasının da sahip olduğu imkanlardır. Bu imkanları en iyi şekilde kullanmak, zekice yöntemlerle imam hatip okullarını daha cazip hale getirmek, sizlerin vazifesi. Biz bu konuda sizlerin yanındayız. Sadece imam hatiplerin değil, tüm irfan yuvası okullarımızın yanı başındayız. Her türlü imkanımızı okullarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer biz bulunduğumuz yerleri güzelleştirmeye, ileriye taşıma noktasında bir gayretin içinde olursak, oralarda çok şeyleri değiştirebildiğimizi çok kısa sürede hep birlikte göreceğiz."



Etkinlikte okulun giriş sınavında dereceye giren ilk 50 öğrenci ile TEOG sınavında en başarılı ilk 10 öğrenci, Kepez Belediyesince bisiklet ve kitap, okul aile birliğince de tablet ve dizüstü bilgisayarla ödüllendirildi.