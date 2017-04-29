Türmob'dan Teşvikli Yatırımlar Raporu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) raporuna göre, son 10 yılda yaklaşık 600 milyar liralık yatırım teşvik kapsamında desteklendi.



TÜRMOB, yatırım teşviklerinde son 10 yılın değerlendirildiği Teşvikli Yatırımlar Raporu'nu yayımladı.



Rapora göre, 2007 başından 2016 sonuna kadar olan 10 yıllık dönemde, ülke genelinde tüm sektörlere yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin kümülatif sayısı 36 bin 567 oldu. Bu belgeler kapsamında toplam 599 milyar 649 milyon liralık yatırım, teşvik kapsamına alındı.



Teşvikli yatırımlarla yaratılan yıllık istihdam son 10 yılda yüzde 43,7 artış gösterdi. Söz konusu dönemde, teşvik belgesine bağlanan yatırımlarda sağlanan her 1 kişilik istihdama düşen ortalama yatırım tutarı 465,7 bin lira olarak gerçekleşti.



Kümülatif bazda en fazla istihdam 740 bin 495 kişi (yüzde 57,5) ile bölgesel yatırımlarla sağlandı. Bu sayı genel yatırımlarda 507 bin 306, büyük ölçekli yatırımlarda 33 bin 280, stratejik yatırımlarda 6 bin 606 kişi oldu.



Düzenlenen teşvik belgelerinin 12 bin 756 adetle yüzde 35'i ve bu kapsamdaki yatırımların 237,8 milyar lirayla yüzde 39,7'si en gelişmiş 8 ili kapsayan 1. bölgeye gitti.



Kümülatif bazda 4 bin 393 adetle en fazla teşvik belgesini ve 97,8 milyar lirayla en fazla yatırımı İstanbul aldı. Teşvik belgeleri kapsamında en fazla istihdam da 192 bin 463 kişiyle İstanbul yatırımlarında görüldü.



Raporda, konuyu ilişkin önerilere de yer verildi. Bu önerilerden bazıları şunlar:



"Siyasi iradenin yatırımları artırma konusundaki kararlılığını canlı tutması, bu doğrultuda hükümet tarafından açıklanan teşvik paketlerinin kararlılıkla uygulanması, sonuçlarının ciddi biçimde takip edilmesi gerekiyor.



Özel sektörün ve yabancı sermayenin risk algısıyla gitmek istemediği Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, devletin istihdam ve refah yaratmak, hızlı göçü önlemek için sembolik de olsa tarım başta olmak üzere belli sektörlerde doğrudan yatırım yapması, özel girişimcileri cesaretlendirecek, yatırımcı güvenini artıracak, genel yatırım eğilimine ivme kazandıracaktır.



Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin altyapı yatırımlarını canlandırmak için daha fazla finansman desteği vermelidir."