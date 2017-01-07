Türkmen Aileye Kaymakamlık Sahip Çıktı

ERDAL TÜRKOĞLU - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde tek odalı toprak evde yaşamını sürdüren Bayırbucaklı aileye, Yayladağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) sahip çıktı.



Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye göç eden ve kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde barınmaya çalışan Suriyeli ailelerin bir kısmı, kış aylarının gelmesiyle zor günler geçiriyor.



Bayırbucak Türkmen bölgesine yönelik saldırılar nedeniyle iki yıl önce Türkiye'ye gelen 5 nüfuslu Abdullah ailesi de Yayladağı ilçesinde yıllardır kullanılmayan tek odalı bir eve yerleşti.



Kış aylarının gelmesiyle zor günler geçiren ve 12 metrekarelik tek odalı evin pencerelerini naylonla kapatarak yaşamaya çalışan aileye, kaymakamlık yardım elini uzattı.



Aileyi evinde ziyaret eden ve ihtiyaçları konusunda bilgi alan SYDV görevlileri, beraberlerinde getirdikleri kuru gıda ve ihtiyaç malzemelerini aileye teslim etti.



Bir miktar da nakdi yardımda bulunan görevliler, ailenin diğer ihtiyaçlarını da gidereceklerini belirtti.



Türkiye'ye iki yıl önce geldiklerini anlatan Ahmet Abdullah (32), AA muhabirine, ölümden kaçmak için 3 çocuğu ve eşiyle mecburen Türkiye'ye geldiklerini söyledi.



Ev kiralayacak imkanları olmadığı için bir hayırseverin verdiği tek odalı, derme çatma çiftlik evine yerleştiklerini belirten Abdullah, "Ev yaklaşık 100 yıl önce yapılmış ve 20 yıldır da kullanılmayan bir toprak bir ev. Mecburen buraya yerleşmek zorunda kaldık. Çocuklarım küçük sokakta kalamazdık." dedi.



Evi bir ayda onarıp eşi ve çocuklarıyla yaşamaya başladığını aktaran Abdullah, hayırseverlerden temin ettikleri eski eşyaları da evlerinde kullandıklarını söyledi.



Gündelik işlerde çalışıp evine yiyecek getirdiğini kaydeden Abdullah, şöyle devam etti:



"Ev eski olduğundan eksikleri çok. Banyosu, mutfağı, yatak odası hepsi 12 metrekarenin içinde. Hem belimde sorun var hem de psikolojik olarak tedavi görmem gerekiyor. O nedenle de çoğu zaman işe gidemiyorum. Mecburen bu eve yerleşmek zorunda kaldık. Çocuklarım küçük sokakta kalamazdık. Bize yardım elini uzatan kaymakamlığa ve tüm Türkiye'ye minnettarız. Her zaman yanımızdalar, Allah Türkiye'den razı olsun."