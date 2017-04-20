Türkiye şehitlerine ağladı



ORDU - Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan Hakim Onur Alan, memleketi Ordu'da gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Şehit Hakim Onur Alan'ın sabah Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.Helallik alınmasının ardından Bahçelievler Mahallesi Ulu camiisine getirilen şehit Hakim Onur Alan için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ordu valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, askeri erkan, yargı camiası ve oldukça kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Cenazede şehit Onur Alan'ın annesi Fatma Alman, ablası Pelin Alan tabut başında uzun süre ağlayarak gözyaşı döktüler.

Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Hakim Onur Alan'ın naaşı Eskipazar Mahallesinde bulunan Ordu Şehitliği'nde toprağa verildi.



KÜTAHYA - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Murat Ködük'ün cenazesi, memleketi Kütahya'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

43 yaşındaki 3 çocuk babası Murat Ködük'ün naaşı, uçakla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Osmangazi Mahallesindeki baba evine getirildi. Ködük için burada helallik alındı. Bu arada, şehit polis memuru Murat Ködük'ün eşi Ayten, çocukları Mustafa, Melek Nur ve Merve Nur Ködük gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Mustafa Ködük ayakta güçlükle dururken, annesi Zahide Ködük de sürekli gözyaşları döktü.

Murat Ködük'ün Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra Kütahya Ulu Camiine getirildi. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kaldırdığı cenaze namazına Vali Ahmet H. Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Mustafa Şükrü Nazlı ve Vural Kavuncu ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Şehidin naaşı, cenaze namazı sonra bir süre eller üzerinde taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Ködük, Perli Mahallesindeki Kütahya Polis Şehitliğinde dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.



KIRŞEHİR - Tunceli'de iki gün önce meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Saadettin Demir'in oğlu Mustafa Emir Demir, babasının Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarı başındaki fotoğrafı kendisinin çektiğini söyleyerek, "Ben göreve gitme demiştim" diye konuştu.

Kaman İlçesi Cumhuriyet Meydanı camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit'in naaşı Yeniyapan Köyü mezarlığına defnedildi.

Kırşehir Müftüsü Osman Arslan'ın kıldırdığı cenaze namazına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vali Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin oğulları Mustafa Emir Demir ve Emrecan Demir, babalarının tabutunun başından ayrılmazken şehidin oğlu Mustafa Emir Demir, babasına göreve gitme dediğini söyledi.

Şehit Saadettin Demir için camide saygı duruşunda bulunulurken bir gurup genç Türk Bayrakları ile Cumhuriyet Meydanında İstiklal Marşı okudu.



KONYA - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan Polis Memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Azam Güdendede'nin cenazesi dün askeri uçakla Konya'ya getirilerek Musalla Mezarlığı morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi bugün mezarlık morgundan alınarak helallik alınmak üzere merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Konya Şehitliği yanında bulunan namazgaha polislerin omzunda getirildi. Şehidin babası Muzaffer Güdendede de başına taktığı polis şapkasıyla şehit olan oğlunun tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı. Şehit Azam Güdendede için öğle namazını müteakip tarihi namazgahta cenaze namazı kılındı. Şehidin omuzlara alınan cenazesi Polis Şehitliğinde dualarla defnedildi.

Cenaze namazına, şehidin ailesi, yakınları, Konya Valisi Yakup Canbolat, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Konya Milletvekilleri Ömer Ünal ile Hüsnüye Erdoğan, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile protokol mensupları, askeri ve sivil erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İZMİR - Tunceli'de, meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Komiser Pilot Abdullah Ortanca, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde şehit olan Abdullah Ortanca, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Gülhane Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; Baba Recep Ortanca, Anne Saadet Ortanca, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Balediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Şehit komiser pilot Abdullah Ortanca'nın naaşı Işıkkent Polis Şehitliğine defnedilecek.

Şark görevi için gitmişti

Daha öncede İzmir Emniyet Müdürlüğündeki çeşitli birimlerde görev yapan Şehit pilot Abdullah Ortanca'nın 6 ay önce şark görevi nedeniyle tayininin Tunceli'ye çıktığı belirtildi. Bir kardeşi olan Şehit Abdullah Ortanca'nın bir hafta sonra İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan ailesinin yayanına gelmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kaza nasıl oldu?

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Skorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi. İçinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü belirlendi. Saat 17.00 sıralarında enkaza ulaşılırken, helikopter içindeki görevlilerin şehit olduğu tespit edilmişti.



KAYSERİ - Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan Ahmet Cihan Kilci memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'nin Pülümür İlçesine bağlı Sarıgöl Köyü çevresinde 2 bin 500 rakımlı Mahmutboğazının karla kaplı dağlık arazisine düşen helikopterde 7'si polis, 1'i hakim, 1'i astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişi şehit olmuştu. Şehitlerden Polis Ahmet Cihan Kilci'nin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için Kayseri'ye getirildi. Hürriyet Maallesi'ndeki baba evine getirilen şehit Kilci'nin cenazesi, burada helallik alınmasının ardından namazın kılınacağı Hacılar İlçesi Cami Kebir'e getirildi. Burada Kilci'nin yakınları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Polis Kilci'nin 14 yaşındaki kardeşi Yusuf Kaan ağabeyinin tabutu üzerinde bulunan fotoğrafa uzun süre bakarak gözyaşı döktü. Yusuf Kaan'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Şehidin annesi Dilber Kilci de, "Oğlum sen ağırlamayı severdin, ağırla misafirlerini. Sana koşa koşa geleceğim yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

Cami Kebir'de öğle namazını müteakip İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Kilci'nin cenazesi defnedilmek üzere Polis Şehitliği'ne götürüldü.

Cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, askeri erkan, emniyet personeli, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



MALATYA - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen Polis memurlarından Candaş Kaplan(26), memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde gözyaşları arasında defnedildi.

Sabah saatlerinde Şehir Mezarlığı morgundan alınan şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi, kent merkezindeki babaocağının evine son kez helallik için götürüldü. Hacı Abdi Mahallesindeki helallik alımının ardından cenaze konvoy eşliğinde Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesi'ne getirildi. Burada mahallenin mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreninde anne Gülbahar Kaplan ile şehidin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde asker olan kardeşi Çağdaş Kaplan uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. CHP Akçadağ Belediye Meclis üyesi olan şehidin babası Mustafa Kaplan ise güçlükle ayakta durabildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Alevi Dedesi tarafından dua yapıldı ve şehidin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Defin işlemlerinin ardından şehidin tabutuna sarılı Türk Bayrağı Vali Mustafa Toprak tarafından şehidin babası Mustafa Kaplan'a takdim edildi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da şehidin babası Mustafa Kaplan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.



BALIKESİR - Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis memuru Ekrem Dereli annesinin ölüm yıl dönümünde toprağa verildi. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen törende şehidin yakınları güçlükle ayakta durabilirken, Şehit Ekrem Dereli'nin tam 1 yıl önce annesini kaybettiği öğrenildi. Şehit Dereli, annesi Fatma'nın ölüm yıl dönümünde son yolculuğuna uğurlanmış oldu.

Tunceli'de kalktıktan kısa süre sonra düşen helikopterde şehit olan polis memuru Ekrem Dereli son yolculuğuna uğurlandı. Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Değirmenli kırsal mahallesinde gözyaşları şehit Dereli için aktı. İlk olarak şehidin naaşı baba ocağına getirildi. Şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, şehidin eşi Rebia Türk Bayrağı'na sarılı tabutun yanına sedyede gelebildi. Şehidin oğlu Enes ve kızı Betül ise annesini teselli etmeye çalıştı. Şehidin babası İbrahim Dereli, metanetini korumaya çalışırken, şehidin yakınları evin bahçesinde okunan dualar ile haklarını helal etti.

Şehidin cenaze namazı mahalle meydanında kılınırken, cenazeye Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile şehidin cenazesi Değirmenli Mezarlığı'na defnedildi.



ÇORUM - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, memleketi Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurladı.

Şehidin cenazesi dün helikopterle Merzifon Havaalanına, buradan da karayolu ile Sungurlu İlçesi'ne getirildi. Sungurlu devlet hastanesi morgunu kaldırılaran Şehitin naaşı cenaze töreninden önce Akçakent Mahallesi bulunan baba evine getirildi. Türk bayraklarıyla donatılarak taziye çadırı kurulan baba evinde gözyaşları sel oldu. Özel bir firmada çalışan Şehidin babası Hasan Karaman, anne Mine Karaman, kardeşi Mehmet Akif Karaman, güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Atatürk Meydanı'nda götürüldü. Cenaze törenine Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Çorum Milletvekili Tufan Köse, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Çorum Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, siyasiler, askeri erkan ve binlerce kişi katıldı.

Tören alanında şehit annesi Mine Karaman, baba Hasan Karaman, şehidin kardeşi ve silah arkadaşları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktüler. Şehidin babaannesi Elmas Karaman ise tören alanına ambulansla getirildi.

Tören alanında bir konuşma yapan Şehidin babası Hasan Karaman, "Ben bir şehit babası olarak 19 Nisan 2017 tarihini bir şehit bayramı olarak görüyorum. Rabbim, siz bugün nasıl bizleri yanlız bırakmadıysanız, sizleri de asla yalnız bırakmasın. Ben hayatım boyunca çocuğuma kendisi için yaşamayı, vatanı için ölmeyi öğrettim. Benim çocuğum vatanı ve milleti için ölmeyi tercih etti. Çocuğum bugüne kadar beni ne kırdı, nede kendi bildiğinden şaştı. Sizlerden bir isteğim var. Yarın kalktığınızda çocuklarınızı kucağınıza alın, onları bağrınıza basın ve sım sıkı sarılın" dedi.

Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından Çorum Müftüsü Ahmet Akın'ın kıldırdığı cenaze namazını ardından omuzlara alınarak Karşıyaka şehitlik mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.



ÇANKIRI - Tunceli'de yaşanan helikopter kazasında şehit olan emekli Albay Dilaver Karsavuranoğlu memleketi Çankırı'nın Şabanözü İlçesi Karahacı köyünde toprağa verildi.

Şehit pilot Emekli albay Dilaver Karsavuranoğlu, 2016 yılında Jandarma Genel Komutanlığından albay rütbesiyle emekli olduktan sonra sözleşmeli personel olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev almıştı. 1995'den itibaren pilotluk yaptığı öğrenilen 46 yaşındaki şehit Pilot Karsavuranoğlu evli ve Onur ve Barış isminde iki oğlu bulunuyor.

Şehit pilot için Şabanözü Karahacı köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehidin eşi Gülşen, annesi Gülhanım ve iki oğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesi standı yere fırlatarak mikrofonu eline alan şehit pilotun oğlu Barış, "Babam birçok hayat kurtardı. Ayağı yere basamadan öldü benim babam. Benim babam ölmedi şehit oldu. O bir kahramandı. Son kez ricam babam için dua etmeyin. Benim babamı alkışlayın" şeklinde konuştu. Barış'ın bu sözleri üzerine cenazeye katılan vatandaşlar şehit pilotu alkışladı.

Şehidin babası Murat Karsavuranoğlu'nun 2001 yılında kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenilirken annesi Gülhanım Karsavuranoğlu'nun, "Tunceli'nin dağlarında yitirdim kuzumu. Beni bırakıp nere gittin, ben sana nasıl dayanayım kuzum" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı. Hem asker hem polis şehidin tabutunun başında nöbet tuttu. Özel Harekat ekipleri de cenazeye katıldı. Kayınpederi Akman Caferoğlu ise "Helikopter görsek damadım geliyor diye bakıyorduk havalara" diye konuştu.

Şehidin cenaze namazını kayınpederi kıldırdı. Babasının tören kepini takarek selam duran şehidin oğlu Barış, Kılıçdaroğlu'na da sarılarak 'Babam seni çok severdi abi' dedi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Gülhanim Karsavuranoğlu da oğlunun fotoğrafını bir an olsun kucağından indirmedi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Karahacı Köyü mezarlığında toprağa verildi.