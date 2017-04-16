Türkiye Sandık Başında

İZMİR(AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anayasa değişikliği için yapılan halk oylaması için Urla'da sandık başına gitti.



Eşi Türkegül Kocaoğlu ile 80. Yıl Gazi İlkokuluna gelen Kocaoğlu, 1002 nolu sandıkta oy kullandı.



Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Kocaoğlu, Türkiye'nin 3,5 yıldır siyasetle yatıp kalktığını, halk oylaması sonrası artık ekonomi, üretim ve kalkınmanın konuşulmasını temenni ettiğini belirtti.



Kocaoğlu, "Yarın yine 80 milyon, kardeş olarak sandıktan ne çıkarsa çıksın yolumuza devam edeceğiz. Yarından itibaren artık ekonomiyi, üretimi konuşmak, ülkenin, kentlerin kalkınmasını konuşmak bizim hep beraber birinci görevimiz olmalıdır. Bunun için yarından itibaren hep birlikte çalışmamız gerekmektedir, başka türlü üzerimizdeki kara bulutları bertaraf etmemizin çaresi yoktur." diye konuştu.