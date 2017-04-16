Türkiye Sandık Başında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar anayasa değişikliği için sandık başına gitti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çelik, Mehmet Miraboğlu İlkokulunda 1236 nolu sandıkta oyunu kullandı.



Bir ayı aşkın bir süredir sahada yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Çelik, "Yüz yıllık demokrasi tarihimizin çok önemli bir gününü yaşıyoruz. Bir dönüm noktası. İlk kez sivil bir meclis sivil bir anayasa yaptı. Sonuçların memleketimiz için hayırlı olacağı kanaatindeyim. İnşallah oylama kazasız belasız tamamlanır." ifadesini kullandı.



Çolakbayrakdar da oyunu Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 1020 nolu sandıkta kullandı.