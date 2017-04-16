Türkiye Sandık Başında

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına gitti.



Eşi Nurgül Uğur ile Çiğdem Batubey Ortaokulu'nda oyunu kullanan Uğur, oy verme işlemi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Uğur, "Milletimiz her zaman en doğru kararı verir. Milletimiz ne diyorsa, iktidarlar siyasiler onu uygulamak mecburiyetinde. Bugünde anayasa değişikliği ile ilgili halk oylaması yapılıyor ve herkes oyunu kullanıyor. Referandumda en doğru kararı milletimizin vereceğine inanıyorum. Çünkü milletimize güveniyoruz. Çünkü onlar bize destek oluyor. Milletin tercihi neyse ona uyulacak." dedi.