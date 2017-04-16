Türkiye Sandık Başında

HDP'li milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir ve Nadir Yıldırım, anayasa değişikliği için oylarını kullandı.



Milletvekilleri, sabah saatlerinde Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokuluna geldi. HDP milletvekilleri, 2172 numaralı sandıkta oy verdi.



HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir, oy verme işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, halk oylamasının hayırlı olmasını diledi.



Halk oylamasının yeni bir kapı açılmasına vesile olması temennisinde bulunan Baydemir, "Sonuç itibarıyla demokrasi, özgürlükler, memleket kazansın. Onurlu bir barışa giden yolun kapıları açılsın. Bugün sandığa giden milletin iradesi her neyse sandıktan çıkan ve kayıtlara geçen irade de o olsun." dedi.



Bugün en ufak bir çatışma ve husumetin yaşanmadığı bir gün olmasını isteyen Baydemir, şu ifadeleri kullandı:



"Bu ülkenin güzelliklere, yeni bir sayfanın açılmasına ihtiyacı var. Bugün sandık başına gitmek ne kadar mühimse sandığa giren iradenin eksiksiz korunması da en az bu kadar önemlidir. Emek ve çaba sarf eden, bir hayır kapısının açılmasına katkısı olanlara şimdiden şükranlarımı ifade etmek istiyorum. İnşallah akşam büyük bir sevinç yaşayacağız ama yaşadığımız sevinç miskal-i zerre kadar komşularımızı da rahatsız etmemelidir."



Baydemir, konuşmasını Kürtçe sözlerle tamamladı.