Türkiye Sanayiini Hannover'de Başarıyla Temsil Edeceğiz"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran endüstri fuarı Hannover Messe'nin farklı sektörlerin buluşma noktası olduğuna dikkat çekerek, "Makine sektörümüz yüksek teknolojili ürünleriyle Türkiye sanayiini başarıyla temsil edecek" dedi.



Dünyanın en büyük endüstri fuarı Hannover Messe, 'Türkiye'nin Makinecileri'ni ağırlamaya hazırlanıyor. 24-28 Nisan tarihleri arasında "Entegre Endüstri – Değer Yaratmak" sloganıyla toplanacak Hannover Endüstri ve Sanayi Fuarı'na bu yıl yaklaşık 180 Türk firması katılacak. Dünya genelinde 70 ülkeden 6,500 firmanın katılacağı fuarda Türk makineleri yaklaşık 200 bin ziyaretçiye ulaşacak. Ziyaretçilerin tamamını iş dünyasından profesyonellerin oluşturduğu fuarın ana gündemi Endüstri 4.0 çözümleri olacak. Türkiye'nin 1992 yılından bu yana milli katılım gerçekleştirdiği fuarda bu yıl partner ülke Polonya olacak.



Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, fuarla ilgili açıklamasında, dünyanın en büyük makine ihracatçılarından Almanya'nın Endüstri 4.0 anlayışının anavatanı olduğuna dikkat çekti. Dalgakıran şunları söyledi: "Almanya'nın teknoloji ve inovasyona yaklaşımı, sanayi kültüründe önemli değişimler sağlıyor. Bu ekosistemin güçlü bir parçası olmak istiyorsak, öncelikle bu kültürü yerleşik hale getirmemiz gerekiyor. Sektörümüz Ar-Ge'ye verdiği önemle ciddi bir atılım yaptı. Makine üretimine yaptığımız yatırımlar arttıkça, Türk sanayiinin yurt dışında gördüğü itibar da artıyor."



Hannover'in dünya devlerinin son teknoloji ürünlerini göstermek için yarıştıkları bir arena olduğuna dikkat çeken Dalgakıran "Bu yıl Entegre Endüstri sloganıyla toplanacak fuarda üretim ve enerji sektörlerindeki dijitalleşme süreçlerine dair son teknoloji uygulamalar ele alınacak. Geleceğin üretim modellerinin ele alınacağı fuar yüksek katılımcı profiliyle firmalarımıza yeni iş fırsatları da sağlayacak." dedi.



"Endüstri 4.0 alanında bilgi ve deneyim transferini sürdüreceğiz"



Hannover Messe'de bu yıl partner ülke olan Polonya'nın ihracatımız için önemli fırsatlar sunan bir pazar olduğuna dikkat çeken Dalgakıran şunları söyledi: "Orta Avrupa'daki önemli ticaret ortağımız Polonya, bölge pazarlara erişim imkanlarıyla firmalarımız için çok cazip bir pazar. Doğu Avrupa Ülkeleri arasında en fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını alan ülke olması itibarıyla altyapı ve iç tüketim harcamalarında ciddi bir süreklilikleri var. Polonya ile Almanya işbirliğiyle Makine Sektöründe Üretim Tekniklerinde Modern Yaklaşımlar projesi sürdürüyoruz. Makine İhracatçıları Birliği olarak, Almanya ortaklığıyla sürdürdüğümüz çalışmalarla Endüstri 4.0 alanında bilgi ve deneyim transferinin sağlanmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz."



(Fotoğraflı) - İstanbul