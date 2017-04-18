Türkiye rekoru kıran Harran'da vatandaşlar mutlu



ŞANLIURFA - Anayasa referandumunda ilçeler arasında yüzde 97 evet oyuyla Türkiye birincisi olan Şanlıurfa'nın Harran İlçesinde vatandaşlar oldukça mutlu.

16 Nisanda gerçekleştirilen anayasa referandumu halk oylamasında ilçeler arasında yüzde 97 oy alarak rekor kıran ve Türkiye birincisi olan Şanlıurfa'nın kubbeli evleriyle ünlü tarihi ilçesi Harran'da vatandaşlar alınan sonuçtan oldukça memnun. Rekor kırarak ilçeler arasında birinci olmanın gururunu yaşayan Harran halkı, daha önce de Türkiye birincisi olduklarını belirtti. AK Partinin kurulduğu 2002 yılından itibaren partiye büyük destek verdiklerini söyleyen vatandaşlar, bundan sonra birinciliği başka ilçelere kaptırmayacaklarını iddia etti.

Daha önce kaptırdıkları rekoru Adıyaman'ın Sincik ilçesinde geri aldıklarını söyleyen Abdullah Akkurt, "Harran'da yüzde 97'lik bir oran var. Daha önce Sincik'e rekoru kaptırmıştık ama bu yıl referandumda Harran birinciliği elde etti. Aylar öncesinden hazırlanıyorduk. Vatandaş olarak çok çalıştık. Belediye başkanı, ilçe başkanı, kanaat önderleri hep birlikte çalıştı" dedi.

Rekorlara yabancı değiliz

Daha önce de AK Partiye yüksek oranda oy verdiklerini dile getiren Akkurt, "Aslında rekorlara yabancı değiliz. Daha önce de AK Partiye rekor bir oy vermiştik. Daha huzurlu bir Türkiye bekliyoruz. Dış ülkelerin Müslümanlara karşı tavırlarını görüyoruz. Onun için biz bütün gücümüzle çalıştık. İnşallah Türkiye için her şey daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Özellikle Harran ve Akçakale halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için referandumda oy verdiğini dile getiren Mahmut Özyavuz, "Cumhurbaşkanımızı sevdiğimiz için oy verdik ve Türkiye genelinde birinci çıktık. Bu bizim ilk birinciliğimiz değil, daha önce de seçimlerde birinci çıkmıştık. Özellikle burada halk AK Partiye sevdalı. Harran siyaseti zamanından beri ya AK parti ya da MHP'ye oy vermiştir" şeklinde konuştu.