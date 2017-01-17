Türkiye Otomobilde Avrupa'nın 6. Büyük Pazarı!

Otomotiv Distribitürleri Derneği(ODD) tarafından yapılan ACEA verileri üzerinden yapılan derlemeye göre Avrupa'da en büyük pazar 3.35 milyon adet ile Almanya'nın oldu. Almanya'yı İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye izledi.

Bir önceki yıla göre Türkiye pazarındaki büyüme oranı yüzde 4.5 olurken, bu oran ilk sıradaki Almanya ile aynı gerçekleşti.

GEÇEN YIL ARALIK AYINDA AVRUPA 5'İNCİSİ OLDUK

Geçen yılın tamamında 2015 yılına kıyasla satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 31.7 ile İzlanda, yüzde 25.1 ile Macaristan ve yüzde 23.5 ile Hırvatistan oldu.

Geçen yıl Aralık ayında gerçekleşen otomobil satışlarına göre ise Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 108,044 adet ile beşinci oldu. Aralık ayında ilk sıradaki Almanya'nın satışları 256,533 adet oldu. Aralık ayında Türkiye otomobil pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.5 gerilerken, ilk sıradaki Almanya pazarı yüzde 3.7 büyüdü.

OTOMOBİL ÜRETİMİ %20, TOPLAM ÜRETİM %9 YÜKSELDİ

Otomotiv sektörünün üretimi geçen yılın tamamında yüzde 9 artışla 1.49 milyon adete yükseldi. Otomobil üretimi ise yüzde 20 artarak 950,888 adete çıktı ve toplam üretimin yaklaşık üçte ikisini oluşturdu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre sektörün ihracatı geçen yıl 2015'e kıyasla yüzde 15 artışla 1.14 milyon adete çıktı. Otomobil ihracatı ise yüzde 23 artışla 746,000 adet oldu.

OTOMOTİV PAZARI GEÇEN YILA KIYASLA AZALDI

Daha önce Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından daha önce yüzde 1.6 artışla 983,720 adet olarak açıklanan hafif araç satışlarının üzerine ağır ticari vasıtalar da eklendiğinde toplam otomotiv pazarı geçen yıla kıyasla 3,300 adet kadar azalarak 1.007 milyon adete indi.

Otobüs ve 3.5 tonun üzerinde yük taşıyan araçlardan oluşan ağır ticari pazarı 2016'da yüzde 44.1 daralarak 24,137 adet oldu.