Türkiye'nin En İyi Zeytinyağları Seçildi

Ulusal Zeytinyağı Konseyi (UZZK) tarafından yapılan ve doğal sızma zeytinyağı yarışması "Mario Solinas Türkiye"de dereceye giren firmalara ödülleri törenle verildi.



Fuar İzmir'de düzenlenen Gurme İzmir Fuarı'ndaki ödül töreninde "yoğun", "orta", "olgun ve düşük" meyvemsilik kategorilerinde derece alan 12 firma, ödüle layık görüldü.



Ödül töreninde konuşan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, çok önemli bir kalite yarışması olan Mario Solinas'ı Türkiye'de yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu çok prestijli bir yarışma çünkü kuralları çok katı. Türkiye'nin her yerinden zeytinyağı üreticilerinin bulunduğu fuarımızda Uluslararası Zeytin Konseyi, dünya çapında yaptığı gibi, Türkiye'nin de en iyi zeytinyağlarını seçiyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Daha sonra 21 zeytinyağı firmasının katıldığı Mario Solinas Türkiye Yarışması'nda yoğun meyvemsi, orta meyvemsi ile olgun ve hafif meyvemsi dallarında dereceye girenlere ödülleri verildi.



"Yoğun Meyvemsilik" kategorisinden Zetay, "Orta Meyvemsilik" kategorisinden Olivurla, "Olgun ve Düşük Meyvemsilik" kategorisinde ise Pirgion adlı zeytinyağları birinci oldu.