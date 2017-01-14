Türkiye'nin En Güvenilir İsmi Araştırmasından Çıkan Sonuç Şaşırttı

Gezici Araştırma Merkezi'nin Türkiye genelinde 8 bin 762 kişinin katılımıyla yaptığı ankete göre, "Türkiye'nin en güvenilir ismi" Uğur Dündar seçildi. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın ikinci sırada yer aldığı listeye, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını "FaceTime" uygulamasıyla ekranlara taşıyan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da üçüncü sıradan girdi.

30 İL VE 38 İLÇEYİ KAPSADI

Gezici Araştırma Merkezi'nin "Türkiye'nin en güvenilen isimleri" araştırması 24 – 30 Aralık 2016 tarihinde, Türkiye genelinde TÜİK verilerinden örneklem oluşturularak 30 il ve 38 ilçeye bağlı 84 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 8 bin 762 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

DÜNDAR, ILICALI VE FIRAT İLK 3'TE

Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirledi. Uğur Dündar, en güvenilir isimler listesinde zirvede yer alırken, Acun Ilıcalı ile Hande Fırat da ilk üçte yer alan diğer isimler oldu. 30 kişilik listenin 23'ü erkek, 7'si ise kadınlardan oluştu.

SON SIRADA TARKAN VAR

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en güvenilir isimleri sıralamasında zirveyi Uğur Dündar aldı. İkinci sırada Acun Ilıcalı bulunurken, üçüncü sırada Hande Fırat, dördüncü sırada Cem Yılmaz, beşinci sırada ise Ahmet Hakan yer aldı. Diğer isimler ise şöyle sıralandı: İsmail Küçükkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim, Orhan Gencebay, İlker Başbuğ, Nihat Hatipoğlu, Ali Koç, Şirin Payzın, Yılmaz Özdil, Müge Anlı, Ahmet Kural, Murat Boz, Melih Altınok, İlber Ortaylı, Fatih Portakal, Sibel Can, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Fatih Altaylı, Hülya Avşar, Ertuğrul Özkök, Erkan Tan, Gülben Ergen, Hakan Çelik, Tarkan.

30 KİŞİLİK LİSTEDE 12 GAZETECİ VAR

En güvenilen isimler listesindeki gazeteciler dikkat çekti. 30 kişilik listede 12 tane gazeteci ve haberci yer aldı. İlk sırada bulunan Uğur Dündar ile üçüncü sırada yer alan Hande Fırat, halkın habercilere olan güvenini ortaya koydu. En güvenilir 30 kişinin 23'ünün erkek, 7'sinin ise kadın olduğu görüldü.

"HANDE FIRAT, TÜRK KADINININ TEMSİLİ"

Araştırmayı değerlendiren Gezici Araştırma Şirketler Merkezi Genel Müdürü Murat Gezici, her yıl düzenli olarak yaptıkları araştırmada, bu yıl Hande Fırat'ın üçüncü sırada yer almasını, "Türk halkının gönlünü kazanan çok önemli bir isim olarak görülüyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasında CNN Türk'te cesaretli duruşu, modern Tük kadının demokrasiye sahip çıkmasını temsil etti. Farklı yaptığımız araştırmalarda da karşımıza çıkan önemli isim haline geldi. '15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi dediğimizde aklınıza ne geliyor' diye sorduğumuzda her üç vatandaştan birisi Hande Fırat ismini ifade ediyor" ifadesiyle değerlendirdi.

"ACUN ILICALI, YENİ KEMAL SUNAL'DIR"

Halkın, Acun Ilıcalı'yı her yıl artan bir şekilde sevdiğini ve güvendiğini belirten Gezici, "Türkiye'ye eğlence dünyasının ilklerini getirmesi, uzun yıllara dayanan mesleki tecrübesi, kendisini güçlü ve güvenilir kılıyor. Acun Ilıcalı, Türk toplumun dertlerini tasalarını bir kenara bırakmasını sağlayan en önemli isim haline gelmiştir. Günümüzün Kemal Sunal olarak ifade edebiliriz" dedi.

"DÜNDAR, HALKIN ÇIKARLARINI SAVUNUYOR"

Uğur Dündar ile ilgili de açıklama yapan Gezici, şunları söyledi: "16 yıllık araştırmacı hayatımda gördüğüm önemli isimlerin hep başında gelmiştir. TRT'nin tek kanal olduğu yıllardan beri çağdaş Atatürkçü bir kimliğe sahip olması, Türk halkının çıkarlarını savunuyor oluşu, onu güçlü ve güvenilir kılmaktadır."

"Türkiye'nin en güvenilir isimleri" listesinde yer alan 30 kişi şöyle:

- Uğur Dündar

- Acun Ilıcalı

- Hande Fırat

- Cem Yılmaz

- Ahmet Hakan

- İsmail Küçükkaya

- Kıvanç Tatlıtuğ

- Fatih Terim

- Orhan Gencebay

- İlker Başbuğ

- Nihat Hatipoğlu

- Ali Koç

- Şirin Payzın

- Yılmaz Özdil

- Müge Anlı

- Ahmet Kural

- Murat Boz

- Melih Altınok

- İlber Ortaylı

- Fatih Portakal

- Sibel Can

- Kadir İnanır

- Türkan Şoray

- Fatih Altaylı

- Hülya Avşar

- Ertuğrul Özkök

- Erkan Tan

- Gülben Ergen

- Hakan Çelik

- Tarkan