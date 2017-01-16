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Türkiye'nin Bilişim Altyapısı Millileşiyor
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Türkiye'nin Bilişim Altyapısı Millileşiyor

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya organizasyonlarının verileri Türkiye'de depolanacak.

Türkiye'nin Bilişim Altyapısı Millileşiyor

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya organizasyonlarının verileri Türkiye'de depolanacak.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye Cumhuriyeti, Sosyal Medya, İnstagram, Instagram, Facebook, Türkiye, Twitter
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