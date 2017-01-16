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Türkiye'nin Bilişim Altyapısı Millileşiyor
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Türkiye'nin Bilişim Altyapısı Millileşiyor
16 Ocak 2017 Pazartesi 11:42
Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya organizasyonlarının verileri Türkiye'de depolanacak.
Facebook
,
Twitter
,
Instagram
gibi sosyal medya organizasyonlarının verileri
Türkiye
'de depolanacak.
Kaynak:
Dunya.com
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