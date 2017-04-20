Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Çakıl Açıklaması

ADDİS Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hakan Çakıl, son günlerde Nijerya basınında çıkan Türkiye'nin ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) hareketini desteklediğine yönelik haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.



Çakıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki bazı basın organlarının, 11 Nisan'da, "IPOB hareketi Türkiye'nin desteğini takdirle karşıladı." başlığı taşıyan haberlere yer verdiğine dikkati çekti.



Çakıl, "Türkiye'nin, IPOB hareketini desteklediğine dair bazı yayın organlarında çıkan iddialar asılsızdır. Türkiye Cumhuriyeti, Nijerya'nın ulusal, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne tamamen bağlı kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.



IPOB ayrılıkçı hareketi, Biafra Cumhuriyeti adıyla 1967'den bu yana Nijerya'nın güneydoğusundaki İgbo halkı için bağımsızlık talep ediyor. Hükümet güçleriyle IPOB militanlarının 1966-1970 yıllarındaki çatışmalarında yüz binlerce kişi yaşamını yitirmişti.