Türkiye-Moldova Diplomatik İlişkilerinin 25. Yıl Dönümü

Türkiye ile Moldova arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla, Moldovalı sanatçı Atanas ile oğlu Mete Karaçoban'ın eserlerinden oluşan resim ve heykel sergisi açıldı.



Milli Kütüphane Başkanlığı ile Moldova'nın Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenen sergide, Türkiye'de yaşayan Moldovalı sanatçı Atanas Karaçoban ile oğlu Mete Karaçoban'ın resim ve heykelleri izlenime sunuldu.



Moldova İçişleri Bakanı Alexandru Jızdan, Milli Kütüphane Sergi Salonu'ndaki açılışta, sergiye katılmanın kendisi için onur olduğunu söyledi.



Jızdan, "Sergiye askerlerin de katıldığını görmek gerçekten olağan dışı. Her nedense dünyanın farklı yerlerinde savaşlar devam etse de yine de üniformalı askerler kültüre katılabiliyorlar." dedi.



Türkiye ile Moldova arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25. yıl dönümü olduğuna işaret eden Jızdan, iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi için çok ciddi adımların atıldığını vurguladı.



Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu da yıl dönümü kutlamalarının sürdüğünü, iki ülkenin gerçek bir stratejik ortaklık seviyesinde güçlü ilişkiler kurduğunu belirtti.



Bolboceanu, Moldova'nın, Türkiye'nin bölgede ekonomik ve siyasi alanda artan öneminin farkında olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bugün Moldova İçişleri Bakanı Jızdan, Türkiye'ye ilk resmi ziyarette bulunması sebebiyle bizi onurlandırıyor. Önümüzdeki hafta Moldovalılar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım'ın ziyaretiyle onurlandırılacaklar. Bu, Türk hükümeti başbakanının, Moldova Cumhuriyeti'ne ilk ziyareti olacaktır. Moldova-Türkiye ilişkileri, başarılı bir ekonomik ve ticari büyüme için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Ayrıca ülkeler arasındaki kültürel alışveriş çoğalıyor."



Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman ise Moldova Milli Kütüphanesi ile yüksek seviyede ilişkiler kurulduğunu dile getirerek, "Orada bir Türk köşesi var. Oraya zaman zaman Türkiye'den kaynaklar gönderiyoruz." dedi.



TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin de kurumun uzun zamandır Moldova'da proje ürettiğini, yıllık ortalama 20-30 projenin hayata geçirildiğini ifade etti. Sanat alanında da çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çetin, bulundukları coğrafyalarda kültür merkezleri inşa ettiklerini kaydetti.



Açılışın ardından Bakan Jızdan ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.



Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar, askeri yetkililer ve çok sayıda davetlinin de açılışına katıldığı sergi, 4 Mayıs'a kadar gezilebilecek.