Türkiye Kupasında Erken Final!

Ziraat Türkiye Kupası ikinci turu dev maçlara sahne olacak.

Türkiye Kupasında Erken Final!

Ziraat Türkiye Kupası ikinci turu dev maçlara sahne olacak.



İkinci turda Beşiktaş ile Fenerbahçe eşleşti.



Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe grubunu ikinci sırada tamamladı.



Darıca Gençlerbirliği ile oynadığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş ise bitime bir maç kala gruptan lider çıkmayı garantiledi.



Bu sonuçların ardındanC grubunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, D grubunu lider olarak tamamlamayı başaran Beşiktaş'ın rakibi oldu.



4-5 Şubat tarihinde Vodafone Arena Stadında oynanan maçta galip gelen taraf adını çerek finale yazdıracak.



Kaynak: Sporvadisi.com




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