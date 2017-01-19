Türkiye Kupasında Erken Final!

Ziraat Türkiye Kupası ikinci turu dev maçlara sahne olacak.

İkinci turda Beşiktaş ile Fenerbahçe eşleşti.

Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe grubunu ikinci sırada tamamladı.

Darıca Gençlerbirliği ile oynadığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş ise bitime bir maç kala gruptan lider çıkmayı garantiledi.

Bu sonuçların ardındanC grubunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, D grubunu lider olarak tamamlamayı başaran Beşiktaş'ın rakibi oldu.

4-5 Şubat tarihinde Vodafone Arena Stadında oynanan maçta galip gelen taraf adını çerek finale yazdıracak.

Kaynak: Sporvadisi.com