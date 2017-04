Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Özince Açıklaması

HANDAN GÜNEŞ - Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, Şişecam'daki görevinden istifa etmesine ilişkin, "İş Bankası yönetim kurulunda aldığım yeni sorumluluklar, özellikle denetim komitesi üyeliği Şişecam'da görev yapmama engeldi. O nedenle Şişecam'dan ayrıldım." dedi.



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Özince, Türkiye'nin sadece Türkler ya da çevresindeki coğrafya için değil dünya için çok önemli bir ülke olduğunu ve ülkenin dış ticaret ilişkilerinin her zaman gelişerek ve daha sofistike hale gelerek büyüyeceğini ifade etti.



Dünyanın globalleşmenin gelişimini sindire sindire büyümeye çalıştığını dile getiren Özince, "Bunu kriz değil yeni normal olarak görmek lazım. Globalleşmenin birçok kontrolsüz yönleri olmasına rağmen dünya insanının lehine bir olay olduğunu düşünüyorum. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri de olumlu etkilemeye devam edeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.



"Korumacılık, dünyanın hiçbir yerinde uzun süre sağlanamaz"



Özince, dünyanın insanlar için artık çok küçük olduğunu ve her bireyin kendi ekonomisini daha bilinçli yönetmeye çalıştığını aktararak, "Korumacılık, değil ABD'de dünyanın hiçbir yerinde uzun süre sağlanabilecek bir şey değil. Yalnız, yeri geldiğinde korumacı politikalara da, kontrolsüz ilişkilerin doğru olmadığı düşüncesiyle, ihtiyaç olabilir. Ulus devlet oldukça korumacı endişeler de hayatın her alanında olabilecektir. Bunlar gelişmelerin, globalleşme ve evrenselleşme doğrultusunda olmasını engellemez." yorumunu yaptı.



Özince, Şişecam'daki görevinden istifa etmesine ilişkin, "Şişecam yönetim kurulunda 15 yılı aşkın bir süredir görev almıştım, artık o görevimi Genel Müdürümüz Adnan Bal'ye devretmenin uygun olacağını düşündüm. İş Bankası yönetim kurulunda aldığım yeni sorumluluklar, özellikle denetim komitesi üyeliği Şişecam'da görev yapmama engeldi. O nedenle Şişecam'dan ayrıldım. İş Bankası iştiraklerinde de ilave görevler yüklendiğimiz için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda (TSKB) görev aldım. Yani Adnan Bali ile yönetim kurulu görevlerimizi adeta değiştirmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.