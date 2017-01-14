Türkiye Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde Serik Belediyespor, Tokat Gençlikspor'u 38-21 yendi.



Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sport Arena Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya üstün başlayan Serik Belediyespor ilk yarıyı 16-11'lik skorla önde kapattı.



İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, karşılaşmayı 38-21 kazandı.



Bu sonuçla Serik Belediyespor 21 puan ile 3. sıradaki yerini korudu.