Türkiye Geçen Yıl 227 Bin Ton Fındık Sattı

HAYATİ AKÇAY - Dünya fındık üretiminde ilk sırada yer alan Türkiye, geçen yıl 227 bin 556 tonluk fındık ihracatı gerçekleştirdi.



Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl ihracat ettiği iç fındık miktarının 227 bin 556 ton olduğunu belirterek, "Karşılığında ise 1 milyar 981 milyon dolar gelir elde edildi." dedi.



Türkiye'nin 2015 yılında 240 bin 137 ton fındık ihracatı gerçekleştirdiğini vurgulayan Sevinç, önceki yıl yapılan ihracat karşılığında ise 2 milyar 827 milyon dolar gelir elde edildiğini anımsattı.



Sevinç, 2015 yılında fındık fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle elde edilen döviz miktarının hayli yüksek gerçekleştiğini kaydetti.



Edip Sevinç, 2016 yılında ihracatın önemli kısmının geçen yıllarda olduğu gibi Almanya, İtalya ve Fransa'ya yapıldığı belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye'de 'yeşil altın' olarak da bilinen fındık, geçen yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da ihraç edildiği 120 ülkede sofraları süslemeye devam ediyor. İhracatın büyük bölümü yine Avrupa ülkelerine yapıldı. Bu ülkelerin başında Almanya, İtalya, Fransa geliyor. Bu ülkeleri Kanada, Polonya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika ve İngiltere takip ediyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra AB dışındaki ülkelere ve deniz aşırı ülkelere fındık ihracatı gerçekleşti. Hedefimiz fındık ihracatının yapıldığı ülke sayısını daha da artırmak. Bu konuda Fındık Tanıtım Grubu'nun çalışmaları sürüyor."



2016-2017 ihracat dönemi



Sevinç, 1 Eylül 2016'da başlayan 2016-2017 ihracat döneminde ise 4 aylık sürecin geride kaldığını anımsatarak, "Bu ihracat döneminin ilk 4 aylık sürecinde ise Türkiye olarak 92 bin 792 ton iç fındık ihracat ettik. Karşılığında ise 826 milyon dolar döviz girdisi sağladık." açıklamasında bulundu.



2016-2017 dönemi ihracat hedeflerinin ilk başlarda 270 bin ton olduğunu ancak daha sonra bu beklentinin düştüğünü kaydeden Sevinç, "Bizim beklentimiz 2016-2017 ihracat sezonunda 220 bin ton civarında ihracat yapılması yönünde çünkü şu anda oluşan rakamlar buna işaret ediyor." diye konuştu.



Edip Sevinç, ihracatçılar olarak hedeflerinin, Türkiye'de yeni sezon öncesi stokta fındık bırakmamak olduğunu, bunun için 2017 yılı içerisinde gayret göstereceklerini ifade etti.