Türkiye Enduro Şampiyonası 1. Ayak yarışları öncesinde, Bodrum Motosiklet Kulübü üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.



İlçeye bağlı Mumcular Mahallesi Çamarası mevkisinde 29-30 Nisan'da gerçekleşecek yarışlar için hazırlıklarını tamamlayan Bodrum Motosiklet Kulübü (BMK) yönetimi, Başkan Kocadon'u makamında ziyaret ederek yarışma hakkında bilgi verdi.



Başkan Kocadon, Bodrum'da düzenlenen böyle büyük organizasyonları çok önemsediğini belirterek, belediye olarak ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi.



Ziyarete, Bodrum Motosiklet Kulübü Başkanı Cevdet Erçik, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı katıldı.