Türkiye Dünyaya 79 Bin Ton Kuru Kayısı Sattı

EMRAH GÖKMEN - Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşıladığı için "dünya kayısı başkenti" olarak da anılan Malatya ile civar illerdeki 3 ilçeden geçen yıl 78 bin 859 ton kayısı ihraç edildi.



İklimi ve toprak yapısı sayesinde farklı lezzet ve irilikte meyveler veren yaklaşık 7,5 milyon kayısı ağacına ev sahipliği yapan Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş'ın Elbistan, Elazığ'ın Baskil ve Sivas'ın Gürün ilçelerinde de yetişen kayısı, bu yıl da dünya sofralarını süsledi.



"Malatya kayısısı" olarak dünyada nam salan kuru kayısı, 78 bin 859 tonluk ihracat sayesinde elde edilen 289 milyon 349 bin dolarlık gelirle ülke ekonomisine de katkı sağladı.



Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, AA muhabirine, bu yıl tonaj olarak iyi ihracat yaptıklarını söyledi.



Geçen yıl Türkiye'den 65 bin ton civarında kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini hatırlatan Özbey, bu yıl da 78 bin 859 ton ürünün yabancı ülkelere satıldığını anlattı.



Kayısı sezonunun aslında ağustos ayında başladığını aktaran Özbey, "Kuru kayısı ihracatından 289 milyon 349 bin dolar gelir elde edilmiştir. Malatya'da bizim kuru kayısımızın sezonu aslında 1 Ağustos'ta başlar. Bu yıl ağustosun başından aralık sonuna kadar 42 bin 799 tonluk ihracat yapmışız. Karşılığında ise 140 milyon 975 bin dolar gelir elde etmişiz." diye konuştu.



FETÖ'nün darbe girişimi, kayısı ihracatını da vurdu



Özbey, önceki yıl kuru kayısıdan elde edilen 301 milyon dolarlık ihracat gelirinin yaklaşık 12 milyon dolar azaldığına işaret ederek, bunun sebebinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi olduğunu söyledi.



Türkiye ve Türk halkının darbe girişime izin vermediğini hatırlatan Özbey, şöyle devam etti:



"Ocak ayında yeni başlayacak ihracatımız, inşallah yeni mahsulün çıkışına kadar artarak devam edecek. Biz 100 bin ton hedeflemiştik. İnanıyorum ki bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca dahili piyasada da 15-20 bin ton kuru kayısı satmak suretiyle elimizdeki malları sıfırlayarak yeni sezona gireceğiz."



Özbey, yeni sezondan da umutlu olduklarını ifade ederek, kayısı ağaçları için güzel bir sezon geçirildiğini sözlerine ekledi.