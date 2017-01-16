Türkiye Dünyanın En Akıllı Şehirlerini Ağırlayacak

Kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile "Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Zamanı" temasının ele alınacağı, "Geleceğin Ön Gösterimi" sloganı ile yola çıkan etkinlikte, geleceğin yaşamı ve şehirleri masaya yatırılacak. Konferansın bu yılki konuk ülkesi Katar. Katarın başkenti Doha'ya 15 kilometre mesafede, Dünya'nın sıfırdan kurulan ilk akıllı şehri olarak tarihe geçen "LUSAIL CITY" tecrübesi ve süreçleri ile yerel yönetimlere ilham kaynağı olacak.

AKILLI ŞEHİRLERE 360 DERECE BAKIŞ

Kamu Teknoloji Platformu tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı özel sektör ve kamudan ulusal ve uluslararası 60 konuşmacıyı ağırlayacak. "Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim Zamanı" temasının ele alınacağı, "Akıllı Şehir 360°" konseptiyle gerçekleşecek konferansta akıllı şehirler, şehir planlamadan enerjiye, tarımdan sağlığa, ulaşımdan sosyal inovasyona kadar çok yönlü olarak masaya yatırılacak. Belediyeler, bakanlıklar, valilikler ve kalkınma ajanslarından 1000'in üzerinde katılımcının ağırlanacağı etkinlikte bu yıl konuk ülke, KATAR olacak. Katarın başkenti Doha'ya 15 km. mesafede Dünya'nın sıfırdan kurulan ilk akıllı şehri "LUSAIL CITY", dünya örneği olarak ele alınacak. 2022 yılında dünya kupasına ev sahipliği yapacak olan Katar'da yaşanan örnek niteliğindeki projeye ilişkin bazı çarpıcı başlıklar şöyle:

-Lusail City'de önce alt yapı çalışmaları yapılıyor. İnşaatlar bundan sonra başlıyor. Şehirde kazı yapmak yasak, alt yapı tamir ve bakım çalışmaları için özel tüneller var. Elektik, su,gaz ve fiber internet buradan tüm şehre yayılıyor.

-Tüm şehir için standartlar belli ve inşaat yaparken her firma bunlara uymak zorunda. Sürdürülebilirlik, çevre koruma ve enerji tasarrufuna büyük önem veriliyor.

-Yüksek binalar 60 metreyi geçmiyor, ancak bina kendi elektriğini güneşten üretecek bir sistem kurarsa 2 kat daha fazla yapı izni veriliyor.

-Şehrin trafik, güvenlik uygulamaları ve acil durumlar, tüm şehre hakim bir operasyon merkezinden yönetiliyor.

ŞEHİRLERİN GELECEĞİ AKILLI ÇÖZÜMLERDE

Birleşmiş Milletler'in yaptığı araştırmaya göre şu anda dünya nüfusunun yaklaşık yarısının kentlerde yaşadığına, 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 70'inin kentlerde yaşayacağının tahmin edildiğine dikkat çeken Kamu Teknoloji Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Akçıl, "Dünya Bankası'nın paylaştığı bilgilere göre Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 72'si kentsel alanda yaşamakta. 2030 yılında bu oranın yüzde 80'i geçeceği ön görülüyor. Ülkemizi bekleyen bu büyük şehir nüfus artışı, sınırlı olan kaynakların şimdiden etkinlik kullanılmasını zorunlu olduğunu göstermektedir. Bunun ilk yolu da akıllı şehirlere dönüşümdür. Şehirlerimizin her birinin buna şimdiden hazırlık yapması ve 2023 yılına kadar bunu tamamlaması gerekmektedir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2017 yılında yayınlayacağı"Akıllı Şehir Strateji ve Eylem Planı" bu konu için çok önemli bir rehber olacaktır.

YENİ BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI; DAHA YÜKSEK HAYAT KALİTESİNİ SAĞLAMAK

Yeni şehircilik anlayışı toplumsal refahı esas alan, adil ve güvenli bir topluma ulaşmak için en önemli araç. Vatandaşlarının ihtiyaçlarını güvence altına alınması, hayatını daha kolay hale getirmesi, trafikte zaman kazandırması ve sağlık sisteminin belediye ile entegre yürütülmesi akıllı şehir ilkelerinin başında yer alıyor. Ulusal ekonomimizi güçlendirmek için verimlilik ve tasarrufu da beraberinde getirecek. Aynı zamanda da ekonomik büyüme ve yatırım getirirken ile çevre koruma ve farkındalık arasında bir denge kurmak bu konseptin en önemli çıktıları arasında. Bu konferans vesilesi ile tüm ilgili tarafların bir araya gelmesini diliyor, kamu kuruluşlarımızın farklı bir bakış sunacağını, çalışmalarının hız kazandıracağını ümit ediyorum…" dedi.

AKILLI ŞEHİRLERE ÖNCELİKLE 20 KONU BAŞLIĞI

Yerli ve yabancı 60'ı aşkın konuşmacının yer alacağı, 25'ten fazla oturumun gerçekleştirileceği Uluslararası Akıllı Şehirler Konfernası'nda ele alınacak konulardan bazıları şu şekilde. Şehirlerin Geleceği, Akıllı Şehirlere Adaptasyon:360, Şehirler İçin Sosyal İnovasyon,Akıllı Şehirlerde Yenilenebilir Enerji, Enerji Yönetimi ve Enerji İzleme, Akıllı Şehirler İçin Akıllı Data, İklim Değişikliği ve Yeşil Şehirler, Trafik Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Nesnelerin İnterneti Şehirlerin Hizmetinde, Akıllı Şehirlerde Sağlık Çözümleri, Akıllı Tarımda Nesnelerin İnterneti, Akıllı Binalara Dönüşüm, Akıllı Yaşam Teknolojileri Bankacılık, Perakende ve Akıllı Yaşam Teknolojileri.