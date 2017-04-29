Türkiye'den Sınır Ötesine Sıcak Yemek Desteği

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ve çevresinde kurulan çadır kentlere yerleştirilen Suriyelilere Kilis'ten günlük iki çeşit, toplam 15 bin kişilik sıcak yemek ile 100 bin adet ekmek gönderiliyor.



Suriye'nin ikinci büyük kenti olan Halep'te yaşayan sivil vatandaşlar, Terör örgütü DEAŞ ile Esad rejiminin saldırından kendi imkanları ile kaçarak, Kilis'in karşısında bulunan Halep'in Azez ilçesi ve Babul Selam Sınır Kapısı çevresinde kurulan çadırlara ulaştı. Bölgedeki çadırlarda artan Suriyeli sayısı ile birlikte Diyanet Vakfı ile Suudi Arabistanlı bir hayırsever tarafından ortak bir girişimle Türkiye'de üretilen sıcak yemekler sınır ötesine götürülüyor. Öncüpınar yakınlarındaki Diyanet Vakfı mutfaklarında hazırlanan iki çeşit ve 15 bin kişilik sıcak yemek ile 100 bin ekmek, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye gönderiliyor. Yemekler bölgedeki çadır ve çadır kentlere götürülerek, Suriyelilere ulaştırılıyor,



Bir yılı aşkın süredir Suriye'ye sıcak yemek gönderdiklerini belirten Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, "Şu anda Diyanet Vakfı olarak 10 bin kişilik, Medineli bir kardeşimizin de desteği ile 5 bin kişilik olmak üzere toplam 15 bin kişilik yemek gönderiyoruz. Günlük 60 bin ekmek Kilis'ten gönderiyoruz. 40 bin kişilikte ekmek ise Suriye içlerinde anlaştığımız fırınlar da üretiliyor. Günlük 100 bin ekmek toplamda Suriyelilere dağıtılıyor" dedi. - KİLİS