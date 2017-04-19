Türkiye'deki İlk 'Çin İhtisas Kütüphanesi' Açıldı

Türkiye'deki ilk Çin İhtisas Kütüphanesi, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Bilgilendirme Ofisi ve Çin Renmin Üniversitesi iş birliğinde Gazi Üniversitesinde açıldı.



Kütüphanenin açılış törenine ev sahibi Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Li Yuanchao, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongyang Yu, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Renmin Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Jin Nuo ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Maliye Bakan Yardımcısı ve Devlet Konseyi Genel Sekreter yardımcıları katıldı.



90'ıncı kuruluş yılını kutlayan Gazi Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Çin ve Türkiye, Asya'nın iki ucunda bulunan, eski dönemlerden beri tarihe yön vermiş, insanlık ailesine büyük katkılar sağlamış olan iki önemli medeniyettir. Bu iki büyük medeniyet tarihte referans ve öğrenme yoluyla ilişkilerini güçlendirmiş ve güçlendirmeye devam edecektir. Bu kadim ilişkilerin günümüzde de artarak devam etmekte olduğunu görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.



"Kütüphane akademik hayatımıza çok büyük katkılar sağlayacak" Türkiye ve Çin arasına var olan kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerekliliğini belirten Rektör Uslan, "İki ülke arasında birçok alanda büyük bir potansiyel olduğu ortadadır. Bu minvalde karşılıklı ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi gerektiğine inancımı ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesine sahip olan kurumumuz, Çin İhtisas Kütüphanesinin kurulması ile birlikte yine bir ilke imza atarak Türkiye'de Çin çalışmalarının merkezi haline gelmektedir. Türkiye'de Çin çalışmaları ve Sinoloji alanında çalışma yapmak isteyen akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve tüm ilgililerin hizmetine sunulan kütüphanenin, akademik hayatımıza çok büyük katkılar sağlayacağı konusunda şüphe yoktur" diye konuştu.



80 bin adet elektronik kitap ve eser



Üniversitenin kütüphanesi içerisinde 270 metrekarelik bir alanda hizmet verecek kütüphanede Çin'in tarih ve kültürü ile 1940 yılından günümüze Çin-Türkiye ilişkileri üzerine 80 bin adet elektronik kitap ve eser; Türkçe, Çince, İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere 5 farklı dilde yer alacak.



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