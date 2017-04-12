Türkiye'de Yılın Otomobili Renault Megane Sedan

Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Türkiye'de Yılın Otomobili' yarışmasında en çok oyu alan Renault Megane Sedan birinci oldu.



7 otomobilin yarıştığı finalde Renault Megane Sedan, OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) üyelerinden 4430 puan alarak birinciliğe ulaştı. Yarışmada 3990 puanla ikinci Peugeot 3008, Honda Civic ise 3250 puanla üçüncü oldu. Ocak 2016 -Şubat 2017 tarihleri arasında satışa sunulan yeni modellerin katıldığı iki aşamalı yarışmada, ilk tur sonucunda 25 aday arasından Honda Civic, Mazda MX-5, Peugeot 3008, Renault Megane, Seat Ateca, Toyota C-HR ve Volvo S90 finale kalmıştı.



Düzenlene gala gecesinde konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, finalin bir önceki yıl da olduğu gibi yine büyük heyecana sahne olduğunu belirterek, "Tamamen objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde tuttuk" diye konuştu.



Sandık, Türkiye'nin en dinamik sektörlerinin başında otomotiv geldiğini hatırlatarak, "OGD'nin ana kuruluş amaçlarından biri de tüketiciyi en doğru şekilde bilinçlendirmektir. Bu bizim kuruluş misyonumuz, yılın otomobili seçiminin tüketicilerin otomobil tercihinde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.



Türk işçisinin emeği kazandı



Düzenlenen törende, 'Türkiye'de Yılın Otomobili' ödülünü alan Renault Mais Genel Müdürü ve CEO'su Berk Çağdaş, karardan büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek şunları söyledi; "Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği'ne teşekkür ediyorum. Bu otomobilin arkasında milyonlarca Avroluk bir yatırım ve binlerce insanın emeği var. Her şeyden önce Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği var. Biz bu ödülün ağırlığını ve sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden bu ödülü her şeyden daha değerli bir şekilde saklayacağız. Tüm ekibime teşekkür ediyorum".



Törende ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkılarından dolayı, Anadol markalı otomobilleri yollara çıkartan ekibe şükran plaketi verildi. Plaketi ekip adına Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün teslim aldı. - İSTANBUL