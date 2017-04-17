Türkiye'de Referanduma Katılım Yüzde 85, ABD'de Genel Seçimlere Katılım 54.9
Türkiye’de dün gerçekleştirilen referandum seçiminde yüzde 85 oranında katılım sağlanırken, Kasım ayında ABD’de yapılan ve tüm dünyanın merakla takip ettiği ABD’deki Başkanlık seçiminde katılım oranı ise yüzde 54.9’da kalmıştı.
Türkiye'de dün gerçekleştirilen referandum seçiminde yüzde 85 oranında katılım sağlanırken, Kasım ayında ABD'de yapılan ve tüm dünyanın merakla takip ettiği ABD'deki Başkanlık seçiminde katılım oranı ise yüzde 54.9'da kalmıştı.
Türkiye'de 55 milyondan fazla seçmen dün sandık başına giderek Anayasa değişimi için evet dedi. Yüzde 51.4 evet, yüzde 48.6 hayır sonucunun çıktığı referandum oylamasına yüzde 85 oranında da katlım sağlandı. Tüm dünya, referandum un yanı sıra Kasım ayında gerçekleştirilen ABD'deki Başkanlık seçimlerini de yakından takip etmişti. Donald Trump'ın Hilary Clinton'a karşı kazandığı seçimle Barack Obama görevden ayrılmıştı. Ön seçimler kapsamında Demokratik Parti adayı Hilary Clinton, partisinin bir diğer Başkan adayı Bernie Sanders ile ön seçim sonuna kadar baş başa yarışmışlardı. Clinton ön seçimlerde 34 eyalet, 2 bin 219 delege, 543 bağımsız delege kazanarak oyların toplam 55.6'sını almıştı.
Trump ise ön seçimde 40 eyalet, bin 441 delege kazanarak oyların yüzde 44. 2'sini alarak partisinin başkan aday adaylarını yarış dışı bırakmıştı.
Yıl boyunca partilerin kendi içlerinde her eyalette ayrı ayrı yaptıkları ön seçimlerin ardından Demokratik Parti'nin adayı Hillary Clinton, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ise Donald Trump olmuştu. Trump ile Clinton'un baş başa mücadele ettiği genel seçimde ise her ne kadar Hilary Clinton oy sayısı bakımından rakibi Trump'a üstünlük sağlamışsa da seçiciler kurulunda 304-227 üstünlük sağlayan Donald Trump seçimin galibi olmuş ve ABD'nin 45'inci Başkanı olarak göreve gelmişti.
Türkiye'de yapılan referandum da yüzde 85 oranında katılım sağlanırken ABD'de Kasım ayında yapılan Başkanlık seçiminde bu rakam yüzde 54.9'da kalmıştı. - WASHINGTON