Türkiye'de Meydana Gelen Sikorsky Kazaları

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter kalkışından 10 dakika sonra olumsuz hava şartları sebebiyle düştü. Helikopterde bulunan 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişi şehit oldu. Bu acı kaza Türkiye'de yaşanan daha önceki sikorsky kazalarını akıllara getirdi. Sikorsky tipi helikopterler Türkiye'de TSK ve Emniyet tarafından kullanılıyor.

İLK KAZA 1993'TE MEYDANA GELDİ

Türkiye'de ilk Sikorsky kazası 10 Ağustos 1993'te yaşandı. Tunceli bölgesinde görev uçuşu yapan Jandarma'ya ait Sikorsky-70 helikopteri yüksek gerilim hattına takıldı, 3 subay şehit oldu. Aradan geçen 24 yılda toplam 17 kaza meydana geldi.

Daha sonraki kazalar da şöyle:

12 Ocak 1995'de Diyarbakır bölgesinde görev uçuşu yapan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait bir S-70 helikopteri düştü. Kazada 6 asker şehit oldu.

15 Şubat 1996'da Marmaris'te SAT komandolarına tatbikat desteğini sağlayan Sikorsky denize düştü. Helikopterde bulunan 6 SAT komandosu şehit olurken 9 komando yaralandı.

12 Kasım 1996'da Van'ın Gevaş ilçesinde görev uçuşu yapan Sikorsky, yüksek gerilim hattına takıldı. Kazada pilotlar dahil 10 asker şehit oldu.

14 Eylül 1997'de Van'da Sikorsky helikopter yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Olayda pilotlar dahil 6 asker şehit oldu.

27 Kasım 1998'de Hakkari bölgesinde görev uçuşu yapan Sikorsky'ye teröristler tarafından ateş açıldı. Helikopter düştü ve 15 asker şehit oldu.

4 Kasım 2002'de bir Sikorsky Sapanca gölüne düştü. Olayda 2 asker şehit olurken 2 asker yaralı olarak kurtarıldı.

19 Şubat 2004'de Bingöl'de Sikorsky düştü, 5 asker şehit oldu.

16 Ekim 2008'deki kaza da Hakkari'de yaşandı bir asker şehit oldu.

10 Haziran 2010'da ise Sikorsky Tokat'ta düştü. Kazada pilotlar dahil 3 asker şehit oldu.

16 Mart 2012'de Afganistan'da görev yapan Sikorsky düştü. Kazada pilotlar dahil 12 Türk askeri asker şehit oldu.

22 Temmuz 2012'de Hakkari'deki Sikorsky kazasında da 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

10 Kasım 2012'de Siirt'te Sikorsky düştü, 17 asker şehit oldu.

17 Aralık 2013'de de Ankara'da Sikorsky düştü, 7 kişi hayatını kaybetti.

13 Ekim 2014'de Sikorsky tipi helikopter Kartepe'de düştü, 4 asker şehit oldu.

05 Temmuz 2016'da Giresun'da askeri helikopter düştü. 7 kişi şehit oldu.

18 Nisan 2017 Tunceli'de polis helikopteri düştü.