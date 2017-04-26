Türkiye'de Bir İlk, Sokak Hayvanları, Kan Testi Sonrası Aşıyla Korunacak

OSMANİYE Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanlarına kan testi yapılıp, hastalığı olanlar tedavi edilecek, sağlıklı olanlar ise aşılama yapılarak korunacak.



Türkiye'de ilk defa Osmaniye'de yapılacak olan bu uygulamalar ile hastalıklı hayvanların tedavisinin kısa sürede tamamlanıp sahipli hayvanlara bulaşmasının engellenmesinin amaçlanıyor. Osmaniye Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje ile hayvanlara öncelikle kan testleri yapılarak hastalıkları teşhis edilecek. Sonrasında ise hastalık tespit edilen hayvanlar iyileştirilecek. Hastalık olmayan hayvanlara ise gerekli aşılar yapılarak bakımı sürdürülecek. Bu uygulamalar ile hastalıklı hayvanların tedavisi kısa sürede tamamlanıp, sahipli hayvanlara bulaşması engellenecek.



Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, amaçlarının sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusunda hastalıklarının araştırılıp kan sayımı yapılarak, hastalığın sahipli hayvanlara bulaşmasını engellemek olduğunu söyledi.



Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise, amaçlarının belediyeye destek vermek olduğunu belirterek, "Barınaktaki canlılara önce kan testi yapacağız. Hayvanlar eğer enfekte ise aşı uygulamayacağız. Öncelikle enfeksiyonların tedavisine bakacağız. Sonrasında kuduz, karma aşılar ve diğer aşıların uygulanmasını sağlayacağız. Bu sayede ekonomik olarak zarara uğramamış olacağız ve aynı zamanda hayvanlarımız da gereksiz yere uygulamalara tabii kalmamış olacak. Bu uygulamanın her yerde yapılması lazım. Biz de bugün Osmaniye olarak bu projeyi başlatacağız"diye konuştu.



- Osmaniye