Türkiye Basketbol 1. Ligi 16. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Mamak Belediyesi Ankara DSİ'yi 78-52 yendi.



Mamak Belediyesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını da konuk ekip 39-19 önde geçti.



Müsabakanın en skorer isimleri, misafir ekipten 18 sayıyla Charles Jackson, 14 sayıyla Kerem Özkan ve 13 sayıyla Kerem Gönlüm ile ev sahibi ekipten 11 sayıyla Kaan Sanaslan oldu.