Türkiye Basketbol 1. Ligi 16. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Mamak Belediyesi Ankara DSİ'yi 78-52 yendi.
Mamak Belediyesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını da konuk ekip 39-19 önde geçti.
Müsabakanın en skorer isimleri, misafir ekipten 18 sayıyla Charles Jackson, 14 sayıyla Kerem Özkan ve 13 sayıyla Kerem Gönlüm ile ev sahibi ekipten 11 sayıyla Kaan Sanaslan oldu.
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Türkiye Basketbol 1. Ligi 16. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Mamak Belediyesi Ankara DSİ'yi 78-52 yendi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi 16. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Mamak Belediyesi Ankara DSİ'yi 78-52 yendi.
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