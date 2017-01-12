Türkeli'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Türkeli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 10 ruhsatsız av tüfeği, 10 ruhsatsız tabanca ve 40 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ile Karabey, Taçahmet ve Akçabük köylerinde belirlenen evlerde yaptıkları aramada, 10 ruhsatsız av tüfeği, 10 ruhsatsız tabanca, 500 fişek ile 40 gram esrar ele geçirdi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.