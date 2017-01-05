Türkeli'de Ağaçtan Düşen Kişi Öldü

Türkeli ilçesinde, hurma ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Taşgüney köyündeki evinin bahçesinde hurma ağacına çıkarak hurma toplamak isteyen Ersin Sarısoy, (33) yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.



Ailesi tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Sarısoy, buradaki müdahalesinin ardından sevk edildiği özel bir hastanede yaşamını yitirdi.