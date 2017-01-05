Türkeli ilçesinde, hurma ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Taşgüney köyündeki evinin bahçesinde hurma ağacına çıkarak hurma toplamak isteyen Ersin Sarısoy, (33) yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Ailesi tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Sarısoy, buradaki müdahalesinin ardından sevk edildiği özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
Türkeli'de Ağaçtan Düşen Kişi Öldü
Türkeli ilçesinde, hurma ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Türkeli ilçesinde, hurma ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.
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