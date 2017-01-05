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Türkeli'de Ağaçtan Düşen Kişi Öldü

Türkeli'de Ağaçtan Düşen Kişi Öldü

Türkeli ilçesinde, hurma ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Türkeli'de Ağaçtan Düşen Kişi Öldü

Türkeli ilçesinde, hurma ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Taşgüney köyündeki evinin bahçesinde hurma ağacına çıkarak hurma toplamak isteyen Ersin Sarısoy, (33) yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Ailesi tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Sarısoy, buradaki müdahalesinin ardından sevk edildiği özel bir hastanede yaşamını yitirdi.


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