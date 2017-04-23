Turkcell Fizy Liseler Arası Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu
Turkcell Digital Müzik Platformu Fizy tarafından düzenlenen 20. Liseler Arası Müzik Ödülleri, Bostancı Gösteri Merkezinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Turkcell Digital Müzik Platformu Fizy tarafından düzenlenen 20. Liseler Arası Müzik Ödülleri, Bostancı Gösteri Merkezinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Türkiye'nin birçok yerinden lisenin başvurduğu yarışmada farklı kategorilerde kişi ve grup olarak ödüller verildi. Ödül töreni öncesinde sahneye çıkan Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, liselileri selamlayarak başarılar diledi. Tören arasında sahneye çıkan küçük gruplar mini konser vererek çeşitli gösteriler yaptı.
Bu yıl 20.'si Düzenlenen Fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasında kişi ödüllerinde Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, İzmir Özel TAKEV Anadolu ve Fen Lisesi, Ankara Alparslan Anadolu Lisesi, Gaziantep Ayten Kemal Akınal Anadolu-Mustafa Gürbüz Necati Bayel Anadolu Lisesi, Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi, Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, Özel Yakacık Doğa Anadolu Lisesi, Özel Kurtköy Doğa Anadolu Lisesi, İzmir Emel Mustafa Uşaklar Anadolu Lisesi, Özel Değişim Anadolu Lisesi ve İstanbul Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi layık görüldü.
20. Fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasında grup olarak ise Ardeşen Kanunu Anadolu Lisesi ve Işıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Balıkesir Adnan Menderes ve Karesi Temel Lisesi, Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi, Galatasaray Lisesi, Antalya Aksu Güzel Sanatlar Lisesi, Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi ödüle layık görüldü. - İSTANBUL