Türk Telekom Tivibu'dan Çocuklara Yarıyıl Hediyesi

Türk Telekom Tivibu, yarıyıl tatili boyunca çocuk kanalı olarak yayın yapacak Sinetivi Karnaval kanalında 100'den fazla animasyon ve çocuk filmini ücretsiz olarak yayınlayacak.



Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil televizyon platformu Tivibu, Sinetivi Karnaval kanalındaki "Çocuk Karnavalı" heyecanını bu sene de devam ettiriyor.



20 Ocak-5 Şubat'ta Sinetivi Karnaval kanalında ekrana gelecek Pinokyo, Kahraman İkili, Muppet'lar, Marslılar, Annem ve Ben, Sihirli Şehir, Manhattan'da Sihir, Bolt ve Harry Potter serisinin de yer aldığı 134 animasyon ve çocuk filmi, sömestir tatili boyunca çocukların keyifli zaman geçirmesine yardımcı olacak.



Tüm Tivibu aboneleri Sinetivi Karnaval kanalını IPTV ve Go platformlarında 7'nci ve 8'inci, uydu platformunda ise 12'nci ve 13'üncü kanalda izleyebilecek.



Karnaval kapsamında, "Seç İzle" seçeneği altında açılan "Çocuk Karnavalı" klasöründe ise 67 çocuk ve animasyon filmi yer alacak.



20 Ocak-12 Şubat'ta açık olacak klasör sayesinde çocuklar istedikleri filmi diledikleri zaman izleyebilecek. Tivibu IPTV, Uydu ve Go aboneliği bulunan kullanıcılar, "Çocuk Karnavalı" klasöründe yer alan filmleri yayın akışına bağlı kalmadan seyredebilecek.