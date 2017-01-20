Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar DEAŞ mensubu bin 940, PKK/PYD mensubu 315 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Kuzeyindeki Terör Hedeflerine Yönelik Devam Eden Fırat...
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar DEAŞ mensubu bin 940, PKK/PYD mensubu 315 terörist etkisiz hale getirildi.
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